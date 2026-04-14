Ночь еще будет холодной: синоптик дала прогноз на среду в Украине. Карта

15-го апреля в Украине синоптики обещают преимущественно сухую и солнечную погоду. Ночью еще будет оставаться холод, +1...+5 градусов, однако днем ожидается настоящее тепло – +12...+17 градусов, на северо-востоке немного холоднее, +9...+12 градусов.

Прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что еще сильного тепла нет, поэтому не стоит спешить переходить на легкую одежду.

Какая погода будет 15 апреля

Так, Диденко отметила, что в среду в Украине преимущественно должно быть сухо и солнечно. Только атмосферный фронт с востока зацепит Сумскую, Черниговскую, Харьковскую области небольшим дождем.

"15-го апреля в Украине: на запад от нас – атмосферные фронты, на восток – циклон с атмосферными фронтами. А мы завтра поместимся уютно в гребне финского антициклона Quirin (над Черным морем как раз его пяточка)", – написала синоптик.

Однако синоптик предостерегает украинцев, что сильного тепла пока нет, ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый.

"Не спешите переходить на слишком открытый стиль в одежде, еще свежо. Лучше пальто расстегнуть, шарфик запихнуть в сумку, если припечет. В темных очках и с куском кулича в руке будете выглядеть загадочно и не замерзнете", – подчеркнула Диденко.

Прогноз погоды в Киеве 15 апреля

В Киеве 15-го апреля также будет сухая погода, ночью холодновато, +3...+5 градусов, днем тепло – до +15 градусов .

Ветер в столице ожидается северо-западный, к обеду порывистый, во второй половине дня станет тише.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы.

Также мы сообщали о том, что календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

