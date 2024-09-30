Ночь будет холодная: синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине на Покрову

1 октября Украина отметит важный праздник – День защитников и защитниц, который совпадает с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день погода в стране проявит свое разнообразие, температура будет колебаться в зависимости от регионов.

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О том, чего ожидать украинцам 1 октября сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозам, ночью уже будет глубокая осень, а днем – еще почти лето.

Ночь на вторник будет холодной по всей территории Украины, а в Карпатах температура опустится до нуля и ниже.

"Что в Украине ожидается 1 октября? Ночь холодная, +9...+13 градусов, в западной части +4...+9 градусов, в Карпатах до нуля и небольших минусов", – сообщила Диденко.

Днем в восточной части, на юге и большинстве центральных областей ожидается +22...+26 °C.

В Житомирской области температура будет +14...+18 °C, в Киевской области +18...+20 °C, в Черниговской области +22 °C, в Сумской области до +24 °C.

Холоднее всего будет в западных областях, где температура воздуха днем будет колебаться в пределах +9...+13.

Ветер будет оставаться порывистым на юге и востоке, на остальной территории Украины постепенно утихает.

"К сожалению, пылевые частицы с юго-востока, смешиваясь с копотью от тления наших торфяников, еще ощутимо будут ухудшать качество воздуха", - отметила синоптикиня.

По прогнозам Диденко, существенных осадков 1 октября не прогнозируется.

В Киеве будет стоять сухая погода, ветер ослабеет до умеренного, ночью температура будет +10, днем +18...+20.

Синоптическая карта Украины от Укргидрометцентра подтверждает прогнозы Наталки Диденко о температурах. Однако метеорологи все же обещают на вторник дожди.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, 1 октября в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской, Херсонской областях и в Крыму пройдут дожди. А на высокогорье Карпат даже дождь с мокрым снегом. На остальной территории – без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украинских Карпатах 30 сентября выпал первый снег, что стало настоящей неожиданностью для местных жителей и туристов. В сети уже появились видео и фотографии заснеженных гор.

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