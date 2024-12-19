Сьогодні згадуємо незлим ДОБРИМ СЛОВОМ геніального українського перекладача світової класики Миколу ЛУКАША.

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19 грудня 2024 року виповнюється 105 років з дня народження українського перекладача, мовознавця і поліглота Миколи Олексійовича ЛУКАША.

В часи мого знайомства з реальним станом української культури радянської доби через розповіді мого друга і наставника Миколи Сома, найбільше враження на мене справила саме історія про життя і творчість Миколи Лукаша.

Якби я був сценаристом чи режисером, то щонайменше документальний фільм зняв би саме про цього УНІКАЛЬНОГО українського ЧОЛОВІКА.

Про нього і його:

- знання 22 мов та переклади з 18;

- перший в нашій країні повний переклад "Фауста" Гете українською мовою і німецьку премію за кращий переклад, який влада так не дозволила отримати;

- оригінальну і неповторну українську версію "Декамерона" Бокаччо і "Мадам Боварі" Флобера;

- лист до президії Верховної Ради УРСР з пропозицію відсидіти в тюрмі замість Івана Дзюби, бо він, на відміну від нього, здоровий;

- багаторічну заборону друкувати його переклади￼;

- унікальний і незбагненний стиль побутового життя;

- перше і єдине кохання…

От якби у нашій воюючій країні фінансувалися зйомки фільмів тих сценаристів і режисерів, які достеменно знають українську історію, національну літературу та народні традиції, а не представників малоросійської групи "какая разница"…

тоді б і появився фільм про геніального Миколу Лукаша.

Памʼятаємо нашу історію!

Вивчаємо і шануємо нашу літературу!

П.С. І насамкінець, наведу Вам приклад адекватного перекладу з української на російську мову від поліглота Миколи Лукаша із книги жартів, епітафій та придибенцій Миколи Сома "Передай кодолу":

"Микола Лукаш вранці стоїть у черзі за молоком. Підходять дві молодички з явним наміром узяти щось без черги. Микола, як холостяк, вирішив пококетувати трохи і галантно звертається до милих ягідок:

- ЗВІДКИ ТУТ ВЗЯЛИСЯ ТАКІ ЧАРІВНІ ЖІНОЧКИ?

Вони йому з погордою:

- Мы не понимаем по-вашему…

- Я можу й перекласти:

"КУДА ВЫ, БЛЯДИ, ЛЕЗЕТЕ БЕЗ ОЧЕРЕДИ?"