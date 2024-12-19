Блог | Николай Лукаш – гениальный переводчик, шестидесятник по позиции и хипстер советской Украины
Сьогодні згадуємо незлим ДОБРИМ СЛОВОМ геніального українського перекладача світової класики Миколу ЛУКАША.
19 грудня 2024 року виповнюється 105 років з дня народження українського перекладача, мовознавця і поліглота Миколи Олексійовича ЛУКАША.
В часи мого знайомства з реальним станом української культури радянської доби через розповіді мого друга і наставника Миколи Сома, найбільше враження на мене справила саме історія про життя і творчість Миколи Лукаша.
Якби я був сценаристом чи режисером, то щонайменше документальний фільм зняв би саме про цього УНІКАЛЬНОГО українського ЧОЛОВІКА.
Про нього і його:
- знання 22 мов та переклади з 18;
- перший в нашій країні повний переклад "Фауста" Гете українською мовою і німецьку премію за кращий переклад, який влада так не дозволила отримати;
- оригінальну і неповторну українську версію "Декамерона" Бокаччо і "Мадам Боварі" Флобера;
- лист до президії Верховної Ради УРСР з пропозицію відсидіти в тюрмі замість Івана Дзюби, бо він, на відміну від нього, здоровий;
- багаторічну заборону друкувати його переклади￼;
- унікальний і незбагненний стиль побутового життя;
- перше і єдине кохання…
От якби у нашій воюючій країні фінансувалися зйомки фільмів тих сценаристів і режисерів, які достеменно знають українську історію, національну літературу та народні традиції, а не представників малоросійської групи "какая разница"…
тоді б і появився фільм про геніального Миколу Лукаша.
Памʼятаємо нашу історію!
Вивчаємо і шануємо нашу літературу!
П.С. І насамкінець, наведу Вам приклад адекватного перекладу з української на російську мову від поліглота Миколи Лукаша із книги жартів, епітафій та придибенцій Миколи Сома "Передай кодолу":
"Микола Лукаш вранці стоїть у черзі за молоком. Підходять дві молодички з явним наміром узяти щось без черги. Микола, як холостяк, вирішив пококетувати трохи і галантно звертається до милих ягідок:
- ЗВІДКИ ТУТ ВЗЯЛИСЯ ТАКІ ЧАРІВНІ ЖІНОЧКИ?
Вони йому з погордою:
- Мы не понимаем по-вашему…
- Я можу й перекласти:
"КУДА ВЫ, БЛЯДИ, ЛЕЗЕТЕ БЕЗ ОЧЕРЕДИ?"