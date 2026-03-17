Никогда так не делайте: самые распространенные ошибки во время приготовления матча
Матча официально покорила мир благодаря своему неповторимому вкусу и замечательным полезным свойствам для здоровья.
Она способствует здоровью сердца, снижая кровяное давление и уровень холестерина, улучшает функцию мозга и концентрацию благодаря L-теанину и кофеину, а также поддерживает контроль веса, ускоряя метаболизм. Но только при условии, что вы приготовите его правильно, пишет OBOZ.UA.
Чтобы ваш напиток получился не хуже того, который вы покупаете в заведениях, стоит избегать самых распространенных ошибок в его приготовлении.
Использование кипятка
Использование кипятка поджигает матча, делая ее горькой и разрушая нежный вкус умами.
Использование матча низкого качества
Матча низкого качества часто тусклая, горькая и зернистая. Никаким взбиванием это не исправишь.
Не просеивать матча
Пропуск этого шага приводит к образованию комочков в вашем напитке и делает почти невозможным получение шелковистой текстуры (если вы не используете метод пасты).
Неправильное хранение матча
Матча быстро окисляется, поэтому свет, воздух и тепло заставят ее потерять яркий цвет и свежий вкус.
Неосознание того, что матча содержит кофеин
Матча содержит кофеин (плюс L-теанин), поэтому она на 100% вас разбудит; однако, это кофеин с медленным высвобождением, поэтому она даст вам стабильную энергию в течение дня.
Неправильное взбивание венчиком
Помешивание по кругу не сработает. Вам нужно быстрое W-образное движение, чтобы сделать нужную пену и однородную консистенцию.
