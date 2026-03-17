Никогда так не делайте: самые распространенные ошибки во время приготовления матча

Матча официально покорила мир благодаря своему неповторимому вкусу и замечательным полезным свойствам для здоровья.

Она способствует здоровью сердца, снижая кровяное давление и уровень холестерина, улучшает функцию мозга и концентрацию благодаря L-теанину и кофеину, а также поддерживает контроль веса, ускоряя метаболизм. Но только при условии, что вы приготовите его правильно, пишет OBOZ.UA.

Чтобы ваш напиток получился не хуже того, который вы покупаете в заведениях, стоит избегать самых распространенных ошибок в его приготовлении.

Использование кипятка

Использование кипятка поджигает матча, делая ее горькой и разрушая нежный вкус умами.

Использование матча низкого качества

Матча низкого качества часто тусклая, горькая и зернистая. Никаким взбиванием это не исправишь.

Не просеивать матча

Пропуск этого шага приводит к образованию комочков в вашем напитке и делает почти невозможным получение шелковистой текстуры (если вы не используете метод пасты).

Неправильное хранение матча

Матча быстро окисляется, поэтому свет, воздух и тепло заставят ее потерять яркий цвет и свежий вкус.

Неосознание того, что матча содержит кофеин

Матча содержит кофеин (плюс L-теанин), поэтому она на 100% вас разбудит; однако, это кофеин с медленным высвобождением, поэтому она даст вам стабильную энергию в течение дня.

Неправильное взбивание венчиком

Помешивание по кругу не сработает. Вам нужно быстрое W-образное движение, чтобы сделать нужную пену и однородную консистенцию.

