Никогда не стирайте так белье: названа самая большая ошибка, которая портит вещи

Эксперт объяснила, почему ваше белье после стирки в стиральной машине может оказаться еще грязнее, чем было, и иметь более сильный запах, чем до этого.

Видео дня

Так, Келли, которая является сотрудницей Splash 'Em Out, в своем новом видео в TikTok указала на "ошибку номер один", жертвами которой становятся многие люди. По ее словам, это – использование чрезмерного количества порошка и кондиционера.

Обычно в таком случае они не выполаскиваются, а прилипают к ткани и задерживают пот и бактерии. Запах, который возвращается после высыхания одежды, связан с бактериями, которые питаются остатками мыла, пояснила она.

Кроме того, смягчитель для ткани имеет воскообразную структуру и делает волокна водонепроницаемыми, поэтому чем больше вы добавляете средства, тем меньше чистой воды может проникнуть.

"Всегда используйте стакан уксуса непосредственно перед полосканием, уксус удалит остатки мыла. Вы также можете использовать уксус как смягчитель для ткани", – посоветовали пользователи в комментариях под этим видео.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как ускорить сушку одежды после стирки зимой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.