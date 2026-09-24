Никогда не мойте голову таким образом: волосы могут начать выпадать

Тот факт, что волосы становятся слабее и начинают выпадать с возрастом, не всегда связан исключительно с изменениями в их структуре. Возраст играет свою роль, но правильный уход также имеет решающее значение.

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Это касается и мытья волос. К сожалению, многие люди допускают простую ошибку, пишет OBOZ.UA.

После 50 лет волосы нуждаются в более интенсивном питании и защите, чтобы оставаться крепкими и блестящими. К сожалению, большинство женщин продолжают ухаживать за ними, как и раньше, используя те же средства и методы мытья, хотя это часто негативно сказывается на их состоянии.

Ошибка заключается в использовании слишком горячей воды для мытья волос. Но это не значит, что нужно мыть голову в ледяной воде. Чтобы сохранить волосы в хорошем состоянии, просто немного понизьте температуру.

Она должна быть едва теплой. Перед нанесением шампуня рекомендуется тщательно намочить волосы, затем помассировать кожу головы кончиками пальцев и смыть шампунь, не повышая температуру воды.

Наконец, можно использовать более прохладную воду, но только ненадолго, чтобы не замерзнуть во время купания.

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