Никогда не давайте собакам этот фрукт: он может стать для них смертельным

Ветеринар предупредил владельцев собак о популярном фрукте, который может вызвать почечную недостаточность у их любимцев.

Блогер Бен, который известен в соцсетях под ником @ben.the.vet, обратил внимание на значительные риски, связанные с виноградом и изюмом.

По его словам, после многочисленных исследований эксперты пришли к выводу, что вредным веществом в винограде является винная кислота, уровень концентрации которой отличается у каждого из сортов винограда, а это означает, что некоторые из них могут быть более опасными для собак.

Он предупредил, что употребление даже небольшого количества может представлять риск, особенно для маленьких собак.

"Поэтому, если ваша собака все же съест виноград/изюм, как можно скорее обратитесь к ветеринару за советом, и он, вероятно, скажет вам отвезти ее в больницу (сделать инъекцию, чтобы вызвать рвоту)", – объяснил ветеринар.

Продукты, содержащие виноград

Сушеный виноград, то есть изюм, считается более вредным, чем свежий, поэтому владельцам важно держать своих домашних животных подальше от этих сухофруктов, которые обычно используются для выпечки.

Сдоба

Штоллен

Фруктовый панеттоне

Фруктовый торт

Фруктовые булочки

Мюсли, гранолы и другие злаки, содержащие сухофрукты

Симптомы отравления виноградом у собак

Отравление виноградом может привести к тому, что у вашей собаки возникнут:

Рвота

Диарея

Боль в животе

Усталость или слабость

Чрезмерная жажда

Изменения в частоте мочеиспускания

Одышка или сухость в носу

Желание свернуться калачиком.

