'Никакими словами не утолить боль потери': на войне погиб молодой пограничник из Винницкой области. Фото

На войне погиб молодой пограничник родом из Винницкой области Павел Галанец. Жизнь смелого воина оборвалась из-за удара вражеского FPV-дрона.

Видео дня

Печальную весть сообщила Тульчинская районная государственная администрация. Там подчеркнули, что защитник отдал жизнь за мир и свободу родной страны.

"Снова грустью и горечью переполняется душа. Еще одну потерю несет Тульчинщина. Российский оккупант нанес сокрушительный удар, забрав жизнь Галанца Павла Павловича, 23 апреля 1993 года рождения, жителя села Комаргород Томашпольской громады", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Мобилизованный Могилев-Подольским РТЦК и СП, солдат проходил службу инспектором пограничной службы 3-й категории – водителем отделения подвоза первого отдела пограничной службы разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов первой пограничной комендатуры быстрого реагирования Главного отдела беспилотных авиационных систем 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса ГПСУ.

Свой последний бой воин принял вблизи Константиновки Донецкой области 12 сентября 2025 года.

Тульчинская районная военная администрация выразила искренние соболезнования матери, отчиму, жене, сыну Ивану, дочери Веронике, сестрам, братьям, а также всем родным и близким павшего воина.

"Никакими словами не утолить боль утраты, которая разрывает сердца родных. Герой отдал жизнь за мирное небо над каждым из нас, за свободу нашей земли, проявив несокрушимое мужество и верность военной присяге", – указано в сообщении.

Теперь военного на щите будет ждать малая родина, чтобы провести его в последний путь.

"Низкий поклон Павлу Павловичу за подвиг. Мы всегда будем помнить, какой ценой добывается наша свобода. Вечная память и слава Герою!" – говорится в посте.

Напомним, на фронте погиб защитник из Львовской области. Игорь Печенюк защищал Украину более 10 лет: в ряды украинской армии он стал еще в 2015-м. Погиб воин в Краматорском районе Донецкой области.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на Харьковщине погиб Герой с Волыни Владимир Вакульчук. 47-летнего воина более двух лет считали пропавшим без вести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!