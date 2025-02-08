Ник Адамс: яркая жизнь и загадочная смерть сына украинского эмигранта

Несмотря на то, что жизнь голливудской звезды Ника Адамса трагически оборвалась на пике его карьеры и в расцвете творческих сил, ее считают яркой иллюстрацией осуществления американской мечты. О таких как Адамс говорят self-made: он действительно сделал себя сам, начав с самых низов американского общества и карабкаясь к его вершинам изо всех сил, успеха в карьере, славы и денег он добился только своим собственными усилиями. Но как только Адамс получил все, что хотел, его жизнь закончилась – была ли его смерть естественной или насильственной, доподлинно неизвестно до сих пор.

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Тяжелое детство в шахтерском поселке

Ник Адамс – имя при рождении Николас Алоизиус Адамчук (в США его фамилия Адамшок) – появился на свет в июле 1931 года в семье эмигранта из Украины Питера Адамчука и его жены Кэтрин в шахтерском поселке в Пенсильвании. В эпоху Великой депрессии трудно жилось многим, но семья Адамчук, в которой было двое сыновей, жила за гранью бедности – они не могли вылезти из долгов, им не принадлежала даже хибара, в которой они жили, поскольку ею владела угледобывающая компания. Что же до самого поселка, то он, как и множество других, разбросанных в предгорьях Аппалачей, как говорил впоследствии сам актер, обещал своим жителям только нищету и перспективу ранней смерти в шахте.

Об авариях обычно возвещал сигнал тревоги – его боялись в поселке больше всего. Так случилось с братом отца, который погиб в 1936 году, – его завалило породой в забое. Адамс вспоминал, что умирающего дядю принесли к ним в дом, и он, уходя из жизни, погладив Николаса по голове, сказал отцу: "У тебя двое прекрасных сыновей, из них получатся хорошие шахтеры", на что отец ответил: "Клянусь, они не будут шахтерами!" Трагедия с братом стала последней каплей, переполнившей чашу терпения Питера – собрав небольшой скарб в старенькую машину, он усадил туда же всю семью и решил, что будет ехать до тех пор, пока хватит денег на бензин. Так Адамчуки оказались в городе Джерси-Сити.

"Когда-нибудь я куплю тебе дом"

Впрочем, от нищеты семье не удалось уйти и там. Отец быстро нашел работу коменданта в многоквартирном доме, за которую он получал 30 долларов в месяц и служебную квартиру в подвале. По словам актера, его родители работали как каторжные: они с утра и до ночи топили печь, мыли полы, таскали мусорные баки. Но денег все равно катастрофически не хватало даже на то, чтобы купить одежду сыновьям. Мать отбеливала мешки с мукой и шила им из этой ткани нижнее белье и рубашки, но полностью надписи на ней удавалось вывести не всегда. Однажды к ним в подвал спустилась квартирантка, разгневанная тем, что в ее ванной нет света. Видимо, желая уколоть жену коменданта, она выпалила: "Почему бы вам не купить своим детям приличную одежду вместо того, чтобы перешивать мешки с мукой?!" Увидев, как мать, опустившись на стул, заплакала, Николас обнял ее и сказал: "Не плачь, когда-нибудь я куплю тебе дом".

"Я был никем, а хотел стать всем, но не знал, как это сделать"

С самого детства главной мечтой Николаса был материальный достаток, поэтому, выбирая профессию, он думал о том, какая может принести ему больше денег. "Я был никем, а хотел стать всем, – вспоминал он, – но не знал, как это сделать". Поскольку в то время поп-культура превозносила звезд спорта и кино, Николас решил, что лучшей деятельности, чем актерская, ему не найти – он думал, что так сможет неплохо заработать, особенно при этом не напрягаясь. К наукам молодой человек склонен не был, на уроках вместо того, чтобы слушать преподавателей, он предпочитал мечтать о счастливом будущем. Когда Николасу исполнилось 17 лет, он поехал в Нью-Йорк, где совершенно случайно попал на кастинг. На нем он познакомился с другим актером с украинским корнями и тоже сыном шахтера, Джеком Пэлансом, настоящее имя которого – Владимир Иванович Палагнюк. Именно Пэланс первым разглядел у юноши актерские способности и помог ему устроиться в молодежную театральную труппу. Тогда-то Николас Адамчук превратился в Ника Адамса – такой творческий псевдоним, на взгляд Пэланса, больше подходил для актерской карьеры.

Автостопом в Голливуд

В 18 лет Адамс снял со своего счета 80 долларов и, написав на обложке сберегательной книжки: "Голливуд, встречай меня!", автостопом отправился в Лос-Анджелес – на дорогу у него ушло десять дней. Сняв комнату за 6 долларов в неделю, молодой человек начал искать работу. Пределом его мечтаний была роль, пусть даже и в массовке, но поначалу ему удалось найти только место швейцара, мойщика посуды, повара, а затем технического специалиста, в обязанности которого входила смена вывесок с названиями спектаклей на здании театра. Тогда будущий актер решил идти ва-банк – все свое время он тратил на кастинги, надеясь, что однажды на него все-таки обратят внимание. Но у него не было ни агента, который позаботился бы о его интересах, ни кинопленки, которая запечатлела бы его в работе. Но, в конце концов, количество его усилий перешло в качество – на упорного молодого человека обратили внимание.

"Бунтарь" – любимец всей Америки

Впервые Адамс появился на экране в эпизодической роли в фильме "Кто-то любит меня". На премьеру актер не попал – он был призван во флот и служил матросом на катере Береговой охраны США. По иронии судьбы, вернувшись в кино, он сыграл матроса в фильме "Мистер Робертс", тогда ему показалось, будто бы он и не уходил с военной службы. Несмотря на то, что после дебюта Адамс сыграл в нескольких довольно популярных фильмах – "Странная леди в городе", "Нет времени для сержантов", "История ФБР", студия Warner Brothers решила не заключать с ним контракт, поскольку ее боссы решили, что Адамс недостаточно высок и красив для того, чтобы играть главные роли. В течение 12 лет – с 1955 по 1967 годы – Адамс сыграл в 60 (!) фильмах. За роль второго плана в картине "Сумерки чести" он даже был номинирован на "Оскар", а работа в фильме "Бунтарь" сделала его любимцем всей Америки.

В погоне за славой и деньгами

В погоне за славой и деньгами Адамс хватался за любые роли, в том числе и те, которые не приносили ему удовлетворения – ни морального, ни материального. Актер стремительно терял силы и, чтобы "подстегнуть" организм, принимал участие в ночных автомобильных гонках, а затем начал принимать запрещенные препараты. Не лучшим образом на моральном состоянии Адамса отразилась и смерть звезды Голливуда Джеймса Дина, с которым его связывали дружеские, а, возможно, и интимные отношения – ему было всего 24 года, и его уход из жизни Ник называл "первым звоночком" для себя.

Загадочная смерть

Ника Адамса не стало 8 февраля 1968 года – он ушел из жизни в 36 лет. Актера, полностью одетого и сидящего на полу в спальне в принадлежащем ему особняке за 54 тысячи долларов, что по тем временам было огромной суммой, нашел его адвокат Эрвин Редер. Он приехал согласно договоренности, в 8 вечера, но на звонки и стуки никто не открывал – чтобы попасть в дом, ему пришлось влезть в окно. Ничего не указывало на причину смерти – ни оружия, ни снотворного рядом с телом найдено не было, а в крови актера не обнаружили алкоголя. В шкафчике в ванной стояло несколько флаконов с рецептурными препаратами, но все они были запечатаны. Существовала версия убийства Ника Адамса, но ни подтвердить, ни полностью исключить ее не удалось.