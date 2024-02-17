Джек Пэланс: украинец, получивший 'Оскар' и отказавшийся от звания народного артиста России

Джек Пэланс, будучи этническим украинцем, смог воплотить в жизнь американскую мечту, поднявшись из социальных низов на самый верх общественной иерархии – став звездой "Золотого века" Голливуда. Несмотря на творческий псевдоним, который он взял, начав сниматься на "Фабрике грез", Пэланс всегда помнил о своих корнях и не отрекся от них, даже взамен на звание народного артиста России.

Это произошло в 2004 году во время фестиваля Российских ночей в Лос-Анджелесе. "Я – украинец, а не русский, – сказал тогда Пэланс, – мои родители приехали в Америку из Украины. Я не имею ничего общего с российским кинематографом, и получается, что по ошибке зашел не в ту дверь, и будет лучше если мы с друзьями покинем это собрание".

Украинцем знаменитый актер являлся не только на словах, но и на деле: одним из шести языков, которыми он владел, был и украинский – на нем он часто разговаривал со своими друзьями-земляками. Долгие годы Пэланс являлся почетным президентом фонда "Тризуб", объединявшего американских кинематографистов украинского происхождения. Он очень любил украинское кино и называл своими кумирами Александра Довженко, Сергея Параджанова и Юрия Ильенко, а сам всю жизнь мечтал сыграть Тараса Бульбу и гетмана Мазепу, в чем признался во время своего визита в Киев в 1996 году.

Сын украинских эмигрантов

Джек Пэланс – при рождении его звали Владимиром Ивановичем Палагнюком – появился на свет 18 февраля 1919 (в некоторых источниках – 1920) года в городе Латимер-Майнз в штате Пенсильвания, который называют "угольной страной" США. Его родители были украинскими эмигрантами: отец, Иван Палагнюк, родом из села Иване-Золотое Тернопольской области, мать, Анна Грамяк, львовянка. Мальчик рано остался без отца: Иван, работавший на угольной шахте, скончался от рака легких, оставив на попечении жены шестерых рожденных в браке детей. У самого Владимира, казалось, иного пути тоже не было – он с юности работал на шахте.

Спортивная карьера

Счастливым билетом, позволившим ему избежать печальной участи, стала легкая атлетика, которой он занимался с детства. Владимир входил в состав команды-победителям Университета Северной Каролины, получив стипендию и возможность получить образование, довольно быстро забросил учебу, чтобы сделать карьеру в профессиональном боксе. На ринге Палагнюк сражался под именем "Джек Браззо", он выиграл первые 15 боев, причем 12 из них завершились нокаутом. 17 декабря 1940 года Владимир – по решению судей – проиграл в четвертом раунде Джо Бакси.

Крест на спортивной карьере Палагнюка поставила Вторая мировая война – он ушел на службу в ВВС США, став пилотом бомбардировщика В-24. В результате ранения получил травмы и ожоги (особенно сильно пострадало лицо), был награжден орденами и медалями, в том числе и знаменитым "Пурпурным сердцем". Демобилизовавшись, продолжил учебу: изучал журналистику в колледже при Стэндфордском университете, работал спортивным обозревателем в издании San Francisco Chronicle и ведущим на радиостанции. Трудно сказать, как сложилась бы его судьба, если бы Палагнюк не заразился актерской болезнью.

"Многообещающий дебют"

Дебют Владимира на сцене состоялся в 1947 году – он сыграл небольшую роль в спектакле "Большая двойка". Его брутальность, которая впоследствии определила его голливудские роли, произвела впечатление не только на режиссеров и продюсеров, но и на зрителей, поэтому уже следующей его работой стала работа во втором составе спектакля "Трамвай "Желания", где Палагнюк в роли Стэнли Ковальски дублировал самого Марлона Брандо, впоследствии полностью взяв ее на себя. Сыграв еще в нескольких бродвейских шоу, Палагнюк получил роль в спектакле "Полуденная тьма", которая была оценена по самому высокому разряду – премией Театрального мира в номинации "Многообещающий дебют".

"Главный злодей" Голливуда

Внимание на начинающего актера обратил и кинематограф – с ним заключила контракт студия 20TH Century Fox. Ожог лица, полученный во время авиакатастрофы и последовавшая за этим пластическая операция и хриплый голос, ставший последствием травмы горла во время боксерского поединка, сослужили начинающему актеру добрую услугу – он стал идеальным исполнителем ролей кинозлодеев: высокий рост, горделивая осанка, многозначительный взгляд и улыбка акулы-убийцы, как писали о его мимике критики, делали его неотразимым – конкурентов на амплуа очаровательных негодяев у Уолтера Джека Пэланса, а к тому времени он уже взял себе этот псевдоним, просто не было.

В первой же картине, "Паника на улицах", Пэланс не затерялся даже на фоне знаменитых партнеров – в мощный актерский состав картины входили Ричард Ундмарк, Зеро Мостел и Пол Дуглас. Использовав свои боксерские навыки и военный опыт в фильме "Холмы Монтесумы", актер очень скоро стал исполнителем, без которого в Голливуде не обходился ни один вестерн и военный фильм, среди которых были "Большой нож", "Внезапный страх", "Второй шанс".

Впрочем, в кинокарьере Пэланса было достаточно и проходных, малоинтересных фильмов, о которых сегодня не вспомнят даже историки кино. Недаром сам актер впоследствии говорил в интервью, что в его послужном списке много "мусора", снятого "бездарными" режиссерами. "Главный злодей" Голливуда всегда мечтал сыграть в комедии, что ему удалось только в преклонном возрасте. За роль Керли Уошборна в фильме "Городские пижоны" он получил долгожданный "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". В молодости Пэланс два раза номинировался на главную кинематографическую награду, но так ее и не удостоился. А свою кинокарьеру актер закончил довольно символично – сыграв Джона Сильвера в "Острове сокровищ.".

Скрудж и Дракула

Джек Пэланс был востребован и в европейском кинематографе, где играл много ролей в фильмах самых разных жанров, среди которых были библейские эпопеи, военные истории и "спагетти-вестерны". А вот на телевидении он снова вернулся к амплуа "гнусных злодеев", сыграв мистера Хайда в "Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда", Эбенезера Скруджа в телевизионной версии повести Диккенса и Дракулу в одноименном телеспектакле.

Добрый и интеллигентный "злодей"

В частной жизни "главный злодей Голливуда" был добрый, мягким, интеллигентным, скромным и немногословным человеком. Он владел собственным скотоводческим ранчо, на котором проводил все свое свободное время – встретить его на светских вечеринках было практических невозможно. Пэланс также увлекался живописью и поэзией: написанные им картины выставлялись на вернисажах, а стихи публиковались в литературных сборниках. Актер обладал прекрасным тонким чувством юмора – например, он когда-то пошутил, что является любимцем женщин, поскольку его звезда на Голливудской аллее славы находится напротив магазина Frederick of Hollywood, торгующего женским нижний бельем.

Лучшим другом Пэланса был знаменитый актер и режиссер Клинт Иствуд, ни в одном фильме которого он не сыграл: возможно, два великих человека не хотели омрачить свою дружбу творческими разногласиями.

Пэланс был женат два раза, трое детей – дочери Холли и Брук и сын Коди, которых родила ему первая жена, актриса Вирджиния Бейкер, стали актерами. Последние годы жизни актеры были омрачены как ухудшением здоровья, так и смертью Коди, который скончался в 1998 году от меланомы. Позже и у самого Пэланса врачи обнаружили рак поджелудочной железы. "Главный злодей" Голливуда скончался в доме своей дочери Холли в Санта-Барбаре 10 ноября 2006 года, причиной его смерти стал инсульт.