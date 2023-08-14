Незаменимые зимой: топ-5 вещей, которые лучше купить уже сейчас

Из-за полномасштабного вторжения России украинцам уже сейчас нужно готовиться к зиме. Потому что постоянные обстрелы объектов критической инфраструктуры страны могут привести к длительному отключению электроэнергии и отопления.

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К счастью, есть специальные приборы, которые помогут в критических ситуациях. OBOZREVATEL собрал пять вещей, которые должны быть у каждого украинца.

Туристическая горелка

Это специальное устройство, в котором постоянно сгорает топливо и регулирует его горение. С помощью этого прибора вы сможете приготовить еду или вскипятить воду. Существуют разные виды горелок – керосиновые, бензиновые, спиртовые и работающие на сухом топливе.

Фонарь на батарейках

Фонарь – это незаменимая вещь в доме. Если будут длительные отключения электроэнергии, то любой фонарь, даже небольшой, улучшит ситуацию. Также обязательно купите свечи или керосиновые лампы (светильник, в котором свет образуется в результате сгорания керосина).

Генератор

Если вы проживаете в частном доме, это идеальный вариант для вас. Существует четыре типа генераторов – дизельные, бензиновые, газовые и комбинированные. Всё зависит от вашего бюджета.

Помните о правилах безопасности и аккуратно используйте прибор. Размещайте генератор только на свежем воздухе, чтобы до здания было не менее 6 метров, потому что выхлопные газы опасны для жизни. Прежде чем включать генератор, проверьте состояние электропроводки и не оставляйте горючее возле прибора, ведь оно может загореться.

Газовый обогреватель

Это отопительный прибор, работающий на газе. Однако его можно использовать только в частном доме, так как газовые баллоны в домах выше двух этажей запрещены государством.

Зарядное устройство на солнечной батарее

Это специальные технические приборы, предназначенные для подзарядки разной техники с помощью солнечной энергии. Так, вы сможете зарядить мобильный телефон и другие гаджеты, чтобы оставаться на связи.

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