Зима будет тяжелой: какими вещами можно запастись уже летом
Постоянные обстрелы врага по энергетическим объектам заставляют еще летом задумываться об их последствиях зимой. Энергосистема Украины находится еще в тяжелом состоянии, поэтому не способна работать на полную мощность.
Людям уже необходимо думать о своем комфорте в холодное время года. OBOZREVATEL собрал подборку вещей, которыми можно запастись сейчас.
К осенне-зимнему периоду уже нужно начинать готовиться, так как электростанции остаются основной целью для врага.
Каждый украинец должен иметь в своем гардеробе следующие вещи:
- Теплая верхняя одежда (пуховик, куртка или пальто);
- Светоотражающие аксессуары (это вещи, украшенные отражающими элементами для улучшения видимости в темное время суток);
- Теплые свитера, вязаные или флисовые кофты, брюки и носки;
- Термобелье;
- Обувь (зимние сапоги);
- Одежда с водоотталкивающим покрытием (куртки или плащи для защиты от дождя и снега);
- Зимний головной убор;
- Теплые перчатки;
- Антикризисный набор (пища, питьевая вода, лекарства, бензин и другие необходимые вещи на случай долгосрочного отключения электроэнергии).
Пожалуй, большинство украинцев еще предыдущей зимой приобрели генератор. Но если у вас его нет, то стоит задуматься о покупке. Если вы живете в частном доме, сделайте запас дров и солярки на зиму.
Для жильцов многоквартирных домов следует рассмотреть варианты с электрообогревателем, но не всегда этот метод будет эффективным. Поэтому запаситесь термосами и одеялами.
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