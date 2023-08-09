Зима будет тяжелой: какими вещами можно запастись уже летом

Постоянные обстрелы врага по энергетическим объектам заставляют еще летом задумываться об их последствиях зимой. Энергосистема Украины находится еще в тяжелом состоянии, поэтому не способна работать на полную мощность.

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Людям уже необходимо думать о своем комфорте в холодное время года. OBOZREVATEL собрал подборку вещей, которыми можно запастись сейчас.

К осенне-зимнему периоду уже нужно начинать готовиться, так как электростанции остаются основной целью для врага.

Каждый украинец должен иметь в своем гардеробе следующие вещи:

Теплая верхняя одежда (пуховик, куртка или пальто);

Светоотражающие аксессуары (это вещи, украшенные отражающими элементами для улучшения видимости в темное время суток);

Теплые свитера, вязаные или флисовые кофты, брюки и носки;

Термобелье;

Обувь (зимние сапоги);

Одежда с водоотталкивающим покрытием (куртки или плащи для защиты от дождя и снега);

Зимний головной убор;

Теплые перчатки;

Антикризисный набор (пища, питьевая вода, лекарства, бензин и другие необходимые вещи на случай долгосрочного отключения электроэнергии).

Пожалуй, большинство украинцев еще предыдущей зимой приобрели генератор. Но если у вас его нет, то стоит задуматься о покупке. Если вы живете в частном доме, сделайте запас дров и солярки на зиму.

Для жильцов многоквартирных домов следует рассмотреть варианты с электрообогревателем, но не всегда этот метод будет эффективным. Поэтому запаситесь термосами и одеялами.

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