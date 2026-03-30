'Невосполнимая утрата': в Одессе умер известный украинский режиссер. Фото

В Одессе умер 88-летний режиссер Виллен Новак, который за свою 55-летнюю карьеру создал более десятка картин. По предварительной информации, в субботу, 28 марта, кинодеятелю стало плохо. Его сердце перестало биться ночью в воскресенье.

Трагическое известие подтвердило Одесское отделение Национального союза кинематографистов Украины. "Невосполнимую потерю понесло отечественное искусство", – написали в Facebook коллеги Новака.

Кинокритик Евгений Женин, который много лет дружил с покойным, рассказал, что накануне Новаку стало плохо. Медики пытались его спасти, но не смогли.

"В ту субботу, когда надо было переводить часы на "новое время", поздно вечером у подъезда, где жил Виля, стояла скорая. Его отвезли в больницу. Ночью, уже по "новому времени", его не стало..." – сообщил кинокритик на своей странице в Facebook.

Что известно о Виллене Захаровиче Новаке

Он родился 3 января 1938 года в селе Глезне на Житомирщине. Образование получил в столице, год работал в Киевской киностудии им. Довженко. Затем переехал в Одессу, и с 1972-го был режиссером Одесской киностудии художественных фильмов.

Новак был признан Заслуженным деятелем искусств Украинской ССР и Народным артистом Украины. У него было много наград, среди которых ордена "За заслуги" ІІІ и ІІ степеней.

Среди кинолент назовем: "Один день осенью", "Ринг" (1973), "Красные дипкурьеры" (1977), "Камертон" (1978), "Вторжение" (1980), "Две версии одного столкновения" (1985), "В Крыму не всегда лето" (1987), "Гу-га" (1989), "Дикая любовь" (1993, лидер проката 1994), "Любить или убивать" (2008).

Его фильм "Принцесса на бобах" стал лидером кинопроката 1997 года, получил 10 фестивальных наград, четыре из которых – на международных кинофестивалях.

Последний фильм Виллена Захаровича Новака – "Почему я жив" – вышел в ноябре 2021 году. Эта историческая драма была признана лучшей на Europe Film Festival (Европейском кинофестивале Великобритании) и на международном кинофестивале Future of Film Awards.

Это история о 17-летней Фросе и ее возлюбленном Ленчике. Они мечтают пожениться, но отец девушки категорически против евреев в семье. Жизнь главных героев меняется, когда их родные и миллионы других людей становятся жертвами Второй мировой войны.

"Да, Виллен Новак отныне – в вечности. Однако фильмы его, годы и десятилетия дружбы с ним, светлая и теплая память – с нами", – отметили в Одесском отделении НСКУ.

