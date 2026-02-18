Умер украинский график и живописец Олег Животков: что о нем известно. Фото

Ушел из жизни Олег Животков, известный украинский график, живописец и член Национального союза художников Украины. В январе художнику исполнилось 93 года.

О потере сообщил его сын, также известный художник Александр Животков.

Творческий путь

Олег Животков родился 6 января 1933 года в Киеве. Окончил Киевский художественный институт.

После успешной защиты диплома Животкову предложили стать директором Воронцовского дворца в Алупке, но для этого нужно было стать членом компартии. Художник отказался от этого.

Животков был представителем классической киевской школы, признанным мастером, который с 1970 года работал в жанрах живописи, а также станковой и книжной графики.

Работы Олега Животкова часто сравнивают с импрессионизмом из-за особой работы со светом и меланхолической атмосферы.

Художник любил работать с пейзажами, поскольку, по его мнению, век жанровой картины закончился, сюжет перешел в другие виды искусства.

Его пейзаж – не просто природа. Для художника не было важно узнавание силуэтов, он творил образ маленького и большого мира, сплетенного из цветов.

Олег Животков работал в издательстве "Веселка". Многие помнят его работы по детским книгам этого издательства, в частности иллюстрациями к произведениям украинского писателя Платона Воронько.

В частности, иллюстрациями Олега Животкова украшена детская книга "Снежная звездочка горит".

С 1976 по 2017 годы Животков преподавал рисунок, живопись и композицию в Государственной художественной средней школе имени Тараса Шевченко в Киеве.

В многолетней работе со школьниками художник стремился видеть в каждом ученике младшего коллегу. Он считал, что важен не метод, а культура учить и умение учиться.

Олег Животков был основателем целой художественной династии – его сыновья Сергей и Александр также стали знаковыми фигурами в украинском искусстве.

