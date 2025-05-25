Невероятная история спасения: на Николаевщине 20-летнюю девушку вытащили из-под завалов живой

В ночь на 25 мая российские войска атаковали дронами Николаев. Попали захватчики по многоэтажке, из-под завалов дома спасатели деблокировали 20-летнюю девушку.

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Пострадавшая жива, однако находится в тяжелом состоянии, за жизнь девушки борются врачи. Операцию по спасению молодой украинки показали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В ее сон ворвался вражеский грохот БпЛА. Кто бы мог представить, что это мгновение станет началом борьбы за жизнь. Из-под завалов, вызванных ударом вражеской армии, спасатели деблокировали двадцатилетнюю девушку и осторожно спустили на носилках автолестницей. Сейчас за ее жизнь отчаянно борются медики, состояние девушки тяжелое", – рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказывали ГСЧС Николаева, в результате массированной дроновой атаки в городе разрушениям подверглась пятиэтажка. Там вспыхнул пожар, полностью разрушены квартиры на двух этажах, другие квартиры получили существенные повреждения.

По состоянию на 06:18 утра спасатели сообщали о пяти пострадавших, среди которых подросток. На тот момент удалось эвакуировать двух женщин, среди которых и 20-летняя девушка: ее спустили из разрушенной квартиры с помощью носилок и автолестницы и доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

У другой эвакуированной женщины острая реакция на стресс, с ней работают психологи.

По состоянию на 6 часов утра из разрушенного дома спасатели деблокировали также тело мужчины 1948 года рождения, сообщалось, что под завалами могут оставаться еще люди.

Всего из дома эвакуированы 210 жителей. Площадь пожара составила 50 кв м. Его потушили пожарные.

Напомним, ночью 25 мая РФ атаковала Украину ракетами со стратегической авиации, "Калибрами", баллистикой и "Шахедами". В ряде регионов есть разрушения, пострадавшие и погибшие, среди них – дети.

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