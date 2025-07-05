Непогода начнется ночью: в каких областях Украины ожидаются дожди и шквалы 5 июля. Карта

В Украине в субботу, 5 июля, прогнозируется переменная облачность, поэтому погода ожидается дождливая. Причем в северных и центральных областях непогода начнется уже ночью, а днем и на востоке и юго-востоке страны пройдут кратковременные дожди и грозы.

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Поскольку северо-западный ветер достигнет скорости 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с, синоптики ожидают местами град и шквалы. Об этом говорится в последнем прогнозе Укргидрометцентра.

Температура ночью 13-18°, на западе страны 9-14°, а на юге – 16-21°. Но днем будет 23-28°; а в южной части – 28-33°.

В Киеве также ночью будет 16-18°, а днем ожидают 24-26°. Кратковременный дождь, гроза, местами шквал 15-20 м/с в столице и области ждут именно ночью. Днем здесь без осадков.

Также Укргидрометцентр дает сразу два предупреждения об опасных метеорологических явлениях. Первое касается вышеупомянутого ветра вместе с грозами. Поэтому из-за шквалов, гроз, а иногда и града ночью в северных, Харьковской и большинстве центральных областей, а днем на юго-востоке и востоке страны объявлен первый, желтый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – отмечают синоптики.

И наоборот – из-за жары в западных, большинстве центральных, южных и в Житомирской области и в Крыму объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, уже 7-8 июля в Украине будет преобладать сильная жара до +37 градусов. Синоптик дала нам прогноз на ближайшие дни и рассказала, где будет жарче всего.

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