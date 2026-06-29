Неожиданный поворот погоды. В Украине ожидаются грозы и шквалы: какие регионы затронут

В понедельник, 29 июня, в ближайший час ожидается резкий "разворот" погоды. На территории части регионов пройдут грозы и шквалы, местами с градом. Объявлен I уровень опасности (желтый).

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Об ухудшении погоды предупредили в ГСЧС. В то же время во Львовской области уже начался "погодный апокалипсис".

Как отметили сотрудники чрезвычайных служб, в ближайший час и до конца суток в западных, северных, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ожидаются грозы, а в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой областях в отдельных районах град (диаметр 6–19 мм) и шквалы 15–20 м/с.