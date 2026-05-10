Неожиданное средство, которое за секунды удалит известковый налет: попробуйте хитрый трюк

Поддерживать безупречный вид ванной комнаты может быть сложно, поскольку распространенные проблемы, такие как пятна от жесткой воды, меняют блестящее покрытие сантехники на мутное и тусклое.

Профессиональная уборщица поделилась неожиданным средством, которое прекрасно удаляет известковый налет, — и это не лимонный сок. В видео, опубликованном в TikTok, Хелен, известная в соцсетях как @helenthehousekeeper, посоветовала воспользоваться медной монетой.

Пятна от жесткой воды вызваны накоплением отложений кальция и магния, и обычно их удаляют с помощью кислотных растворов, таких как белый уксус, лимонный сок, лимонная кислота или специализированных чистящих средств.

Известковый налет – это похожая проблема, только гораздо более распространенная. Он проявляется в виде мелового, грязно-белого, твердого налета карбоната кальция, который обычно остается, когда жесткая вода испаряется или нагревается. Чаще всего встречается в регионах с жесткой водой, где краны, душевые лейки, трубы и чайники подвержены образованию накипи.

Это не только эстетическая проблема для многих людей, но и финансовое бремя, поскольку может привести к уменьшению потока воды, а также влиять на эффективность приборов, что приводит к увеличению счетов за электроэнергию.

Блогерша в своем видео взялась за работу, используя монету, чтобы удалить известковый налет, не повредив при этом сам кран. После этого она продемонстрировала успешные результаты — кран выглядел блестяще чистым.

Медь – это мягкий металл, поэтому она идеально подходит для удаления такого известкового налета без повреждения металла под ним.

В комментариях пользователи подтвердили, что этот метод, действительно, работает.

