Необычный шашлык из говядины, с фаршем и курдюком: получится очень сочным

Шашлыки можно готовить из абсолютно разного мяса, филе, и даже из рыбы и печени. Для того, чтобы шашлык был сочным и вкусным, его нужно хорошо замариновать.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из говядины, с фаршем и курдюком.

Ингредиенты:

Мякоть говядины 1 кг (можно лопатку, биток)

Курдюк 300 г

Жирная говядина на фарш 1 кг.

Лук 1 шт

Помидор 1 шт

Шампиньоны 400 г

Кориандр молотый 2 ч.л

Соль 1 ст.л

Черный перец 1-1,5 ч.л.

Острый перец 1 шт

Красный лук 1 шт

Петрушка или кинза пучок

Способ приготовления:

1. Мякоть с курдюком нарезаем тонкими пластами и отбиваем молотком.

2. Фарш лучше всего подходит крупного помола, его смешиваем с овощами и специями, и хорошо вымешиваем и отбиваем для вязкости.

3. Маринад из лука и помидора также подготавливаем вместе с остальными компонентами.

4. Собираем шашлык слоями, смазывая мясо маринадом, а курдюк солью. Лучше всего поставить мясо в морозилку на несколько часов, жир затвердеет и будет легко нарезать.

5. Кусочки лучше всего нарезать прямоугольной формы, примерно 5 см на 2,5 см.

На углях готовым часто вращая примерно 12 минут!

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