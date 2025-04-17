Необычный шашлык из говядины, с фаршем и курдюком: получится очень сочным
Шашлыки можно готовить из абсолютно разного мяса, филе, и даже из рыбы и печени. Для того, чтобы шашлык был сочным и вкусным, его нужно хорошо замариновать.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из говядины, с фаршем и курдюком.
Ингредиенты:
- Мякоть говядины 1 кг (можно лопатку, биток)
- Курдюк 300 г
- Жирная говядина на фарш 1 кг.
- Лук 1 шт
- Помидор 1 шт
- Шампиньоны 400 г
- Кориандр молотый 2 ч.л
- Соль 1 ст.л
- Черный перец 1-1,5 ч.л.
- Острый перец 1 шт
- Красный лук 1 шт
- Петрушка или кинза пучок
Способ приготовления:
1. Мякоть с курдюком нарезаем тонкими пластами и отбиваем молотком.
2. Фарш лучше всего подходит крупного помола, его смешиваем с овощами и специями, и хорошо вымешиваем и отбиваем для вязкости.
3. Маринад из лука и помидора также подготавливаем вместе с остальными компонентами.
4. Собираем шашлык слоями, смазывая мясо маринадом, а курдюк солью. Лучше всего поставить мясо в морозилку на несколько часов, жир затвердеет и будет легко нарезать.
5. Кусочки лучше всего нарезать прямоугольной формы, примерно 5 см на 2,5 см.
На углях готовым часто вращая примерно 12 минут!
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