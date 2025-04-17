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Необычный шашлык из говядины, с фаршем и курдюком: получится очень сочным

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
243
Необычный шашлык из говядины, с фаршем и курдюком: получится очень сочным

Шашлыки можно готовить из абсолютно разного мяса, филе, и даже из рыбы и печени. Для того, чтобы шашлык был сочным и вкусным, его нужно хорошо замариновать.

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Сочный шашлык

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из говядины, с фаршем и курдюком.

Рецепт шашлыка

Ингредиенты:

  • Мякоть говядины 1 кг (можно лопатку, биток)
  • Курдюк 300 г
  • Жирная говядина на фарш 1 кг.
  • Лук 1 шт
  • Помидор 1 шт
  • Шампиньоны 400 г
  • Кориандр молотый 2 ч.л
  • Соль 1 ст.л
  • Черный перец 1-1,5 ч.л.
  • Острый перец 1 шт
  • Красный лук 1 шт
  • Петрушка или кинза пучок

Способ приготовления:

1. Мякоть с курдюком нарезаем тонкими пластами и отбиваем молотком.

Основа для шашлыка

2. Фарш лучше всего подходит крупного помола, его смешиваем с овощами и специями, и хорошо вымешиваем и отбиваем для вязкости.

Фарш для шашлыка

3. Маринад из лука и помидора также подготавливаем вместе с остальными компонентами.

Маринад для шашлыка

4. Собираем шашлык слоями, смазывая мясо маринадом, а курдюк солью. Лучше всего поставить мясо в морозилку на несколько часов, жир затвердеет и будет легко нарезать.

Приготовление шашлыка

5. Кусочки лучше всего нарезать прямоугольной формы, примерно 5 см на 2,5 см.

Сколько готовить шашлык на мангале

На углях готовым часто вращая примерно 12 минут!

Готовый шашлык

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