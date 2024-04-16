Глубочайшее презрение, неприязнь, брезгливость - это те базовые чувства, которые я испытываю по отношению к России и ее руководству. Не испытываю радости из-за накрывающих РФ стихийных бедствий (хотя какие казни фараоновы она еще не заслужила?), но если бы завтра (можно и послезавтра, и в любой день до конца месяца) она бы утонула совсем... Или сгорела целиком... или вся провалилась сквозь землю... я бы эту радость испытал. И, подозреваю, не только в Украине был бы праздник.

Я не люблю обобщений, но РФ относится к тем странам мира, само существование которых наносит ущерб репутации человечества в целом и противоречит идее духовной эволюции человека, как вида.Я не говорю обо всех людях, имеющих российский паспорт, я говорю о стране в целом. К сожалению, исключения чаще всего подтверждают правила.

Был недолгий период, когда казалось, что в России возможны изменения, что здравый смысл и общечеловеческие ценности победят людоедскую суть...Но - увы.После недолгого рассвета наступила безнадежно темная ночь. Надежды на изменения лично у меня нет.Я не вижу ни путей примирения, ни возможности сосуществования.Хорошо бы все, кто не стал в строй нелюдей, покинули эту зачумленную территорию и случилось чудо... ну, что-то вроде того, что Господь явил обитателям Содома и Гоморры. Но чудес не бывает.

Исчезает только роса на солнце. Враги остаются.

Я это к тому, что без нашего непосредственного участия Россия не сгинет. Не отступит. Не раскается. Она будет пытаться нас раздавить, подмять, превратить в свое подобие, но не остановится никогда, если мы ее не остановим.Без шансов.

И чем раньше мы поймем, что наша возможная победа невозможна без участия каждого из нас, тем больше вероятность, что нас не сожрут бывшие соседи, превратившиеся в Zомби.

Критический момент наступит не завтра, он давно уже наступил. Мы можем их презирать, ненавидеть, испытывать к ним неприязнь, брезгливость - да что угодно! Но ни презрение, ни ненависть врага не изгоняет и не убивает. Убивает дрон, собранный на украинском заводе. Ракета, сделанная в защищенном от бомб цеху. Снаряд, выточенный руками украинского рабочего. Пуля, выпущенная украинским пехотинцем.

И только мы можем приблизить победу. Сделать чудо реальным. Заставить РФ исчезнуть - пусть не физически, но с наших территорий и из нашей жизни.

Только мы. И никто другой.