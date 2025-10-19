Немного не дожила до 100 лет: умерла бабушка, которая в апреле 2024-го пешком вышла из оккупированного Очеретино

В Днепропетровской области на 99 году жизни умерла Лидия Ломиковская. Эта женщина весной 2024 года пешком вышла из оккупированного Очеретино в Донецкой области, преодолела 10 километров под обстрелами, но добралось до свободной части Украины.

Лидия Степановна умерла 18 октября, а сегодня ее похоронили. Об этом рассказала ее внучка Светлана, с которой они жили вместе.

"Она умерла вчера на 99 году жизни. Сегодня похоронили на кладбище под Днепром. Смерть была внезапная, сердце, инфаркт", – рассказала Светлана.

Что известно о Лидии Ломиковской

Женщине было 98 лет. Она железнодорожница, 40 лет проработала проводницей, и жила в поселке Очеретино Донецкой области. В апреле 2024 года, когда российские захватчики вторгались в населенный пункт, женщина сбежала из своего дома – прошла самостоятельно 10 километров, чтобы добраться до не оккупированной части страны.

Лидия Степановна шла почти сутки, несмотря на обстрелы, взрывы и тому подобное. Несколько раз падала, однако поднималась и снова шла.

"Стреляли солдаты. А куда они стреляли: видели меня, и, может, меня хотели убить? А я уже думаю: да пусть уже убивают. Сколько же я могу идти", – рассказывала она тогда.

Напомним: когда Лидию Ломиковскую увидели украинские военные, они помогли ей, и передали женщину полицейским отряда "Белый ангел", занимающегося эвакуацией людей. К тому времени ее построенный собственными руками дом уже был разрушен оккупантами, а ее родные получили ранения.

Где это было

Очеретино – административный центр Очеретинской поселковой громады Покровского района Донецкой области, к северо-западу от областного центра. В апреле 2024 года, после ударов российских захватчиков, в поселке не осталось ни одного целого здания.

5 мая, в результате прорыва в Очеретино, поселок был полностью занят российскими оккупантами. Известно, что все жители, которые в то время оставались в поселке, были депортированы в разные населенные пункты так называемой "ДНР".

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2024 года российские оккупанты подошли к Покровску на расстояние в пять километров. Пропагандистские каналы страны-агрессора сразу стали анонсировать его скорый захват. Но и спустя год мы видим, что город продолжает держать оборону, а операция по "быстрому взятию" важного транспортного и логистического узла превратилась для армии России в позорную "мясорубку".

