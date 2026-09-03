Немецкие волонтёры получили от NAUDI автомобиль для эвакуации

Немецкие волонтёры Рикарда Фазоль (Ricarda Fasol) и Анна Эльсбернд (Anna Elsbernd), возглавляющая благотворительный фонд "Универсальная помощь Украине", получили от National Association of Ukrainian Defense Industries полноприводный Volkswagen Transporter для эвакуации гражданских лиц.

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Автомобиль уже работает в Славянске, где совершил первый эвакуационный выезд. В дальнейшем его будут использовать для эвакуаций и гуманитарных миссий на Краматорском направлении.

Фонд работает на востоке Украины с 2022 года. Только за прошлый год его команда вывезла из опасных районов около 1200 гражданских лиц.

"Для нас важно, чтобы поддержка Украины выражалась не только словами, но и конкретной помощью, которая ежедневно спасает жизни. Автомобиль, который мы передали волонтерам, будет помогать вывозить мирных жителей из опасных районов. Это еще один пример того, как объединенные усилия украинского бизнеса и иностранных волонтеров могут напрямую помогать людям", – отметил председатель NAUDI Сергей Пашинский.

NAUDI объединяет 175 компаний украинского ОПК и продолжает оказывать поддержку Силам обороны и гуманитарным миссиям, помогающим гражданскому населению в прифронтовых регионах.