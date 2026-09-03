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Немецкие волонтёры получили от NAUDI автомобиль для эвакуации

Мария Шевчук
Новости. Общество
2 минуты
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Volkswagen Transporter для эвакуации гражданского населения уже работает в Славянске
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Немецкие волонтёры Рикарда Фазоль (Ricarda Fasol) и Анна Эльсбернд (Anna Elsbernd), возглавляющая благотворительный фонд "Универсальная помощь Украине", получили от National Association of Ukrainian Defense Industries полноприводный Volkswagen Transporter для эвакуации гражданских лиц.

Немецкие волонтёры получили от NAUDI автомобиль для эвакуации
Немецкие волонтёры получили от NAUDI автомобиль для эвакуации

Автомобиль уже работает в Славянске, где совершил первый эвакуационный выезд. В дальнейшем его будут использовать для эвакуаций и гуманитарных миссий на Краматорском направлении.

Фонд работает на востоке Украины с 2022 года. Только за прошлый год его команда вывезла из опасных районов около 1200 гражданских лиц.

Немецкие волонтёры получили от NAUDI автомобиль для эвакуации
Немецкие волонтёры получили от NAUDI автомобиль для эвакуации

"Для нас важно, чтобы поддержка Украины выражалась не только словами, но и конкретной помощью, которая ежедневно спасает жизни. Автомобиль, который мы передали волонтерам, будет помогать вывозить мирных жителей из опасных районов. Это еще один пример того, как объединенные усилия украинского бизнеса и иностранных волонтеров могут напрямую помогать людям", – отметил председатель NAUDI Сергей Пашинский.

Немецкие волонтёры получили от NAUDI автомобиль для эвакуации
Немецкие волонтёры получили от NAUDI автомобиль для эвакуации

NAUDI объединяет 175 компаний украинского ОПК и продолжает оказывать поддержку Силам обороны и гуманитарным миссиям, помогающим гражданскому населению в прифронтовых регионах.

Немецкие волонтёры получили от NAUDI автомобиль для эвакуации
УкраинаСлавянскВойна в Украинеэвакуацияавтоблаготворительный фондволонтерствоСергей Пашинский
Редакционная политика