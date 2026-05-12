Неделю не выходит на связь: на Ривненщине седьмой день продолжаются масштабные поиски 15-летнего парня. Фото

В Ривненской области уже неделю ищут пропавшего без вести 15-летнего Романа Кирилюка из села Александрия Ривненского района. 5 мая он ушел из дома и не вернулся. Уже неделю парень не выходит на связь, а его местонахождение до сих пор остается неизвестным.

С тех пор непрерывно продолжаются масштабные поиски, в которых задействованы нацгвардейцы, ювенальные полицейские, лесники и местные жители. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Они тщательно обследуют лесные массивы, заброшенные здания и труднодоступные места. Над территорией поднимают дроны.

Во вторник, 12 мая, к поискам привлекли водолазов, которые обследуют водоемы вблизи села Александрия. Уже проверили берег реки Горынь и прилегающую территорию.

"Ювенальные полицейские и оперативники отрабатывают все возможные версии исчезновения. Работники криминального анализа осуществляют поиски с помощью системы "Безопасный город". Полиция в очередной раз призывает граждан не оставаться в стороне. Любая информация может помочь спасти ребенка и вернуть его домой", – сказано в сообщении.

Если вы видели Романа Кирилюка или знаете, где он может находиться, немедленно сообщите по телефонам: (067) 701 88 72, (067) 495 29 59, (066) 517 36 47 или на спецлинию 112.

Как сообщал OBOZ.UA, на Ривненщине спасатели нашли тело мальчика, который пропал в селе Колки еще в начале апреля. 15 числа водолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям подняли его на поверхность.

До того, 5 апреля, было найдено тело его младшего брата, после чего все усилия были направлены на розыск старшего ребенка.

