Небытов объяснил, почему массовая мобилизация правоохранителей опасна

Из-за массовой мобилизации правоохранителей уровень преступности в Украине может вырасти, аэффективность реагирования на угрозы снизится. Сейчас тысячи полицейских уже выполняют боевые задачи на фронте и несут службу в прифронтовых регионах.

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Об этом в интервью медиа сообщил заместитель председателя Национальной полиции Андрей Небытов. По его убеждению, массовая мобилизация правоохранителей может иметь негативные последствия для правопорядка.

По словам Небытова, сокращение количества патрулей и увеличение времени реагирования на вызовы создадут условия, при которых уровень преступности может вырасти.

"По моему мнению, массовая мобилизация правоохранителей приведет к всплеску преступности. Когда патрули редеют, а ответ на вызовы затягивается – криминал чувствует слабину", – пояснил он.

Вместе с тем заместитель председателя Нацполиции рассказал о нехватке кадров. По его словам, боевые подразделения полиции формируются, пополняются и проходят ротацию исключительно за счет личного состава Национальной полиции. Мобилизованных гражданских не привлекают.

Небытов отметил, что подготовка оперативника криминальной полиции или следователя требует длительного обучения, от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от специализации. Из-за этого кадровый дефицит в системе становится более ощутимым.

Сколько полицейских присоединились к армии

По словам Небитова, по состоянию на 8 июня, почти 9 тысяч полицейских выполняют боевые задачи непосредственно на линии фронта. Еще около 34 тысяч правоохранителей несут службу в прифронтовых областях.

Он отметил, что полицейские, которые участвуют в боевых действиях, проходят службу в бригаде "Ярость". Ее создали для выполнения задач на самых сложных участках фронта. Кроме того, правоохранители воюют в бригаде "Хищник" и стрелковых батальонах.

Небытов сообщил, что полицейские совместно с военнослужащими ВСУ участвовали в обороне Бахмута, Авдеевки и Клещеевки в Донецкой области, а также Малой Токмачки, Гуляйполя в Запорожье и других населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские патрульные из разных подразделений и областей прошли курс подготовки "Активный стрелок". Во время учений правоохранители отрабатывали тактику, взаимодействие в командах, эвакуацию раненых и навыки в критических ситуациях.

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