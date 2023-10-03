Небольшой перерыв: когда ждать следующую магнитную бурю и как к ней подготовиться

В понедельник, 2 октября, закончилась магнитная буря, поэтому многие метеочувствительные люди будут лучше себя чувствовать. Однако уже 5 октября ожидается новая фаза.

В этот период многие люди могут ощущать головокружение, тошноту, головные боли и другие симптомы. OBOZREVATEL рассказывает о том, что делать метеочувствительным людям в период между магнитными бурями и как к ним подготовиться.

Календарь магнитных бурь на октябрь-2023:

5 октября – мощная магнитная буря, пик которой будет утром;

13-15 октября – слабая магнитная буря;

23-26 октября – слабая магнитная буря;

29-30 октября – магнитная буря средней мощности.

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Геомагнитные бури независимо от силы могут вызвать неприятные проявления у человека. Считается, что геомагнитные бури оказывают наибольшее воздействие на метеочувствительных людей, беременных женщин и тех, у кого есть хронические заболевания.

В частности, у людей, подверженных метеозависимости, изменения в магнитном поле могут привести к замедлению капиллярного кровообращения и возникновению дефицита кислорода в тканях.

Также в эти дни они могут испытывать головные боли, бессонницу, изменения в артериальном давлении и другие симптомы. Тем не менее, ученые продолжают исследовать влияние колебаний магнитосферы на здоровье и пока не имеют окончательных выводов по этому вопросу.

Для предотвращения таких эффектов рекомендуется укреплять свой организм.

Регулярные занятия спортом, пребывание на свежем воздухе и употребление достаточного объема воды положительно сказываются на здоровье.

При этом желательно избегать вредных привычек и исключить из рациона нездоровую пищу, такую как копченые, острые и жареные блюда, фастфуд и алкоголь, насколько это возможно.

Важно не употреблять слишком много кофе и сладостей в этот период. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение травяным чаям, свежим овощам и фруктам.

Утром не мешает принять контрастный душ. Очень важно иметь в этот период полноценный сон.

Раньше мы рассказывали, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напомним, в соцсетях снова началась эпидемия распространения нового сенсационного "заявления NASA" о том, что мощная вспышка на Солнце оставит человечество без интернета. Конечно, никакого заявления на самом деле не существует, а статья носит исключенный кликбейтный характер.