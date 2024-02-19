Небольшой мокрый снег и дождь, местами мороз: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 20 февраля.

Во вторник, 20 февраля, в Украине ожидается переменная облачность, западные и часть северных областей накроют осадки. Местами ожидаются морозы до -9 градусов, а днем столбики термометров могут подняться до 8 градусов тепла.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ночью в западных и Житомирской областях, а днем в Винницкой, Киевской и Черниговской областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь.

На остальной территории Украины вторник пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью по стране составит 1-6 градусов мороза, а в восточных областях будет холоднее всего – до -9 градусов по Цельсию. Днем температура воздуха будет от 2 градусов мороза до 3 тепла, на юге страны столбики термометров поднимутся до +6 градусов. В западных областях ночью будет около 0 градусов, днем – 3-8 с отметкой "плюс".

В Киевской области ночь пройдет без осадков, а днем синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха в регионе ночью составит 1-6 градусов мороза, днем будет от 2 мороза до 3 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров опустятся до 2-4 градусов мороза, а днем потеплеет до 0-2 градусов Цельсия.

В Украинских Карпатах объявлено предупреждение об умеренной снеголавинной опасности (2 уровня). Она будет сохраняться 20 февраля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики предупредили, что в Украину в ближайшие дни вернутся морозы и дождь с мокрым снегом. Погода будет преимущественно облачной, однако будут и прояснения.

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