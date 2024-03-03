Небольшой дождь с мокрым снегом: синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 4 марта

В Украине понедельник, 4 марта, пройдет с осадками на западе страны. Есть вероятность, что там выпадет небольшой дождь, а ночью местами – дождь с мокрым снегом.

На остальной территории страны – без осадков; облачно с прояснениями. Соответствующий прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

В первый день новой недели ожидается юго-восточный ветер, скорость – до 7-12 метров на секунду.

В среднем ночью будет от +2 тепла до -3 мороза. Днем воздух прогреется от +5 до +10. На Закарпатье и Прикарпатье ночью от +1 до +6, днем от +10 до +15 градусов.

В Киевской области 4 марта – облачно с прояснениями. Дождь синоптики не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 7-12 метров на секунду.

В темное время суток в области от +2 тепла до -3 мороза (в столице – от +1 до -1). Днем будет от +5 до +10 (в Киеве – от +6 до +8 градусов).

Как писал OBOZ.UA, февраль 2024-го в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

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