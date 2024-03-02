Небольшой дождь и порывы ветра: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 3 марта

В воскресенье, 3 марта, в большинстве регионов Украины ожидается переменная облачность. Также в некоторых областям прогнозируются небольшие дожди и порывы ветра.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре. На Закарпатье, Прикарпатье, а также на Волыни днем возможен небольшой дождь, в то время как на других территориях осадков не предполагается.

Ветер будет преимущественно восточный или юго-восточный со скоростью 5-10 м/с, а днем в восточных областях местами могут наблюдаться порывы ветра до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью по Украине ожидается от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, а днем от 3 до 8 градусов тепла. В западных областях и на юге ночью может быть 0-5 градусов тепла, а днем – 6-11.

В Киевской области также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет восточный или юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью ожидается от 2 градусов тепла до 3 мороза, а днем от 5 до 10 градусов тепла. В столице ночью температура может опуститься до 0°, а днем составит 4-6 градусов тепла.

Напомним, на вершинах гор Украинских Карпат в первый день весны, 1 марта 2024 года, продолжалась зимняя погода. Там все еще лежал снег.

Как писал OBOZ.UA:

– В первый месяц весны 2024 года температура воздуха ожидается выше нормы. Однако не обойдется без заморозков. Похолодание прогнозируется уже после 9 марта.

– В некоторых областях после 8-9 марта есть вероятность выпадения мокрого снега.

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