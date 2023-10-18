Небольшое потепление: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 19 октября

Погода в Украине в четверг, 19 октября, будет теплой и с переменной пасмурностью. Значительных дождей не предвидется, а температура воздуха будет немного теплее, чем в прошлый день – от +10 до +19 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном на официальной Facebook-странице учреждения. В западных регионах страны в четверг утром и ночью возможен туман.

Небольшой дождь синоптики прогнозируют местами ночью на северо-востоке страны, днем в западных областях.

Температура воздуха днем на западе ожидается от +10 до +12 градусов, ночью ожидается похолодание +3 до 0. В северных и центральных регионах Украины днем столбики термометров будут показывать от +9 до +15 градусов, ночью будет +4..+2.

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На востоке Украины 19 октября днем температура будет +10..+12 градусов. Ночью от +5 до 3.

Теплее всего будет в южных областях. Там днем воздух прогреется до +19 градусов, в частности такая температура будет в Одесской области. На Николаевщине, Херсонщине и в Крыму ожидается от +15 до +17 градусов.

На Киевщине в четверг будет переменная облачность. Температура по области ночью 0..+5, днем будет от +9 до +14; в Киеве ночью +2..+4, днем будет +11..+13.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни в Украине погода станет еще прохладнее и начнет заливать дождями кое-где с мокрым снегом. Местами столбики термометров опустятся до отметки 0-2 градуса мороза.

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