Небольшое потепление и почти без осадков: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 10 марта

В воскресенье, 10 марта, по прогнозам синоптиков, в Украине ожидается незначительное потепление. Однако в некоторых регионах нашей страны возможны небольшие дожди и мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. На остальной территории без осадков.

Кроме того, кое-где в Украине в воскресенье, 10 марта, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем на Закарпатье местами небольшой дождь, в северо-восточных, восточных областях и Карпатах местами мокрый снег и дождь. В западных и южных областях ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5°С мороза, в Карпатах до 9°С мороза. Днем ожидается до 9°С, в западной и юго-западной части до 12°С, на востоке и северо-востоке страны до 5°С.

В Киевской области 10 марта также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью до 5°С мороза, днем до 9°С тепла. В столице ночью 0-2°С мороза, днем 5-7°С тепла.

В Карпатах синоптики прогнозируют умеренную снеголавинную опасность (2-й уровень) на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Напомним, в Киеве с 11 по 17 марта синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. В частности, ожидается мокрый снег с дождем.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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