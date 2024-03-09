Снег и дожди: прогноз погоды в Киеве на следующую неделю

В Киеве на следующей неделе с 11 по 17 марта синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. В частности, ожидается мокрый снег с дождем.

Об этом сообщил портал Sinoptik. К концу недели температура воздуха прогреется до +9°С.

В понедельник, 11 марта, в Киеве облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Без осадков. Температура воздуха -2°С…+4°С.

Во вторник, 12 марта, с утра и до самого вечера в столице небо будет покрыто облаками. Днем начнется мелкий дождь со снегом, а вечером ему на смену придет снег. Температура воздуха 0°С…+2°С.

В среду, 13 марта, в городе на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночью будет идти сильный снег, который к утру должен ослабеть. Днем он станет еще слабее и к вечеру должен прекратиться. Температура воздуха -1°С…+2°С.

В четверг, 14 марта, с утра и до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Без осадков. Температура воздуха 0°С…+4°С.

В пятницу, 15 марта, в столице облачная погода будет держаться до самого вечера. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен окончиться. Температура воздуха +2°С…+7°С.

На выходных синоптики прогнозируют в столице: 16 марта дождь, а вот 17 февраля – без осадков. Температура воздуха в субботу +2°С…+8°С; в воскресенье +2°С…+9°С.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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