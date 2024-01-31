Небольшое похолодание, но почти без осадков: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 1 февраля.

В Украине февраль начнётся с небольшого снижения температуры, без осадков. Дожди и мокрый снег 1 февраля ожидаются только на западе страны, на остальной территории будет сухо и облачно.

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Такие данные предоставили в Укргидрометцентре. Ночью первого дня февраля будет от -3° до +1°, а днем по всей стране воздух прогреется до +3°...+7°. Кроме того, синоптики предупредили об умеренной снеголавинной опасности.

Осадки в Украине ожидаются на западе и некоторых районах Житомирской области. Там будет небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер в большинстве областей будет юго-западный и составит 7-12 метров в секунду. Днем – в западных областях порывы ветра могут достичь 5-20 метров в секунду.

Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, в южных, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – 2 – 7 градусов мороза, днем – 1 – 6 градусов тепла. А в Карпатах ночью прогнозируют 3 – 8 градусов мороза, днем – от 0 до 5 мороза.

Сообщается об умеренной снеголавинной опасности второго уровня. Она 1 февраля ожидается на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

В Киевской области облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируют, ветер ожидают юго-западный, 7-12 метров в секунду. Ночью будет от 2 градусов тепла до 3 мороза, днем – 1 – 6 градусов тепла.

В столице Украины нулевая температура ночью и 3-5 градусов тепла днем.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу синоптиков, в начале февраля Украину ждет аномально теплая погода. Кое-где потеплеет до +12 градусов. В целом же февраль принесет изменение погоды в Украине.

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