Февраль принесет в Украину изменение погоды: синоптик рассказала, чего ждать. Карта

Февраль принесет смену погоды в Украину. Уже в четверг, 1 февраля, в западных, северных и местами в центральных областях ожидаются дожди с переходом в мокрый снег. Температура воздуха существенно не изменится, днем будет до +7 градусов тепла.

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Такой прогноз озвучил украинская синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в первый день февраля с северо-запада Европы в Украину придут атмосферные фронты далекого скандинавского циклона Margrit, которые и принесут осадки.

На западе страны ожидается дождь, на севере – дождь с переходом в мокрый снег, в центре – дождь с переходом в мокрый снег в Винницкой области.

В восточных областях, большинстве центральных и южной части существенные осадки в четверг маловероятны.

Ветер будет западный, порывистый, на западе и севере возможно сильный, до 15-18 м/с.

Температура воздуха, по прогнозу Натальи Диденко, пока существенно не изменится. В ближайшую ночь -3...+2, в течение дня +1...+7 градусов.

В Киеве 1 февраля значительную часть суток осадков не ожидается, увеличится облачность, вечером пройдет небольшой мокрый снег и дождь. В ближайшую ночь около нуля, днем +3...+5, прогнозирует синоптик.

В дальнейшем, по ее данным, в Украине будет преобладать влажная, но нехолодная погода с небольшими колебаниями температуры воздуха, будет ветрено.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 1 февраля осадки ожидаются только в западной части страны, а 2 числа – также в северо-восточной и восточной. 3, 4 и 5 февраля влажно будет уже по всей Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу синоптиков, в начале февраля Украину ждет аномально теплая погода. Местами потеплеет до +12 градусов.

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