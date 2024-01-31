newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Начало февраля удивит украинцев аномальной погодой: где ждать до 12 градусов тепла. Карта

Марина Погорилко
Новости. Общество
2 минуты
7,3 т.
Начало февраля удивит украинцев аномальной погодой: где ждать до 12 градусов тепла. Карта

Начало последнего месяц зимы удивит украинцев аномально теплой погодой. Столбики термометров кое-где поднимутся до +12 градусов по Цельсию, но удовольствия от этого будет мало, из-за осадков, которые будут наблюдаться по всей стране.

Видео дня

Соответствующим прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометцентра. В частности, 1 февраля в западных и северо-западных областях пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +5 днем и -1+1 ночью.

На остальной территории страны в этот день будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Дневные температуры покажут весенние +3+8, ночью столбики термометров могут опускаться до -1 градуса.

Начало февраля удивит украинцев аномальной погодой: где ждать до 12 градусов тепла. Карта

2 февраля мокрый снег распространится на всю территорию Украины, за исключением Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Днем воздух прогреется до +1+6 градусов по Цельсию, а ночью температура составит -1+1 градус.

Начало февраля удивит украинцев аномальной погодой: где ждать до 12 градусов тепла. Карта

3 февраля мокрый снег в основном заменят дожди. Столбики термометров будут достигать +8 в западных областях, +6 – в южных, +4 – в восточных.

Начало февраля удивит украинцев аномальной погодой: где ждать до 12 градусов тепла. Карта

Уже 4 февраля погода будет казаться действительно весенней, хотя по всей территории страны будут опять идти умеренные дожди. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, а столбики термометров пересекут отметку +10. Теплее всего будет в западных и южных регионах.

Там воздух прогреется до +7+11, а в Черновицкой и Одесской областях – до +12 градусов Цельсия, ночные температуры будут составлять +5+7 градусов.

На остальной территории страны днем столбики термометров покажут +5+8 градусов, а ночью +7.

Начало февраля удивит украинцев аномальной погодой: где ждать до 12 градусов тепла. Карта

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко сообщила, что февраль 2024 года начнется относительно теплой погодой, но через страну начнут перемещаться атмосферные фронты, которые принесут дожди, мокрый снег и усиление ветра. В то же время январь закончится хорошей солнечной погодой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!