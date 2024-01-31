Начало февраля удивит украинцев аномальной погодой: где ждать до 12 градусов тепла. Карта

Начало последнего месяц зимы удивит украинцев аномально теплой погодой. Столбики термометров кое-где поднимутся до +12 градусов по Цельсию, но удовольствия от этого будет мало, из-за осадков, которые будут наблюдаться по всей стране.

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Соответствующим прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометцентра. В частности, 1 февраля в западных и северо-западных областях пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +5 днем и -1+1 ночью.

На остальной территории страны в этот день будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Дневные температуры покажут весенние +3+8, ночью столбики термометров могут опускаться до -1 градуса.

2 февраля мокрый снег распространится на всю территорию Украины, за исключением Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Днем воздух прогреется до +1+6 градусов по Цельсию, а ночью температура составит -1+1 градус.

3 февраля мокрый снег в основном заменят дожди. Столбики термометров будут достигать +8 в западных областях, +6 – в южных, +4 – в восточных.

Уже 4 февраля погода будет казаться действительно весенней, хотя по всей территории страны будут опять идти умеренные дожди. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, а столбики термометров пересекут отметку +10. Теплее всего будет в западных и южных регионах.

Там воздух прогреется до +7+11, а в Черновицкой и Одесской областях – до +12 градусов Цельсия, ночные температуры будут составлять +5+7 градусов.

На остальной территории страны днем столбики термометров покажут +5+8 градусов, а ночью +7.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко сообщила, что февраль 2024 года начнется относительно теплой погодой, но через страну начнут перемещаться атмосферные фронты, которые принесут дожди, мокрый снег и усиление ветра. В то же время январь закончится хорошей солнечной погодой.

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