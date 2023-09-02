Небольшое похолодание и кратковременные дожди: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 3 сентября

В воскресенье, 3 сентября, в Украине ожидается незначительное похолодание, но температура воздуха будет достаточно комфортной в течение дня. Также в некоторых регионах прогнозируются кратковременные дожди.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

Дожди, иногда с грозами, 3 сентября синоптики прогнозируют в западных, днем и в Винницкой, Житомирской, местами Киевской областях.

Столбики термометров в западных областях будут показывать днем +20...+22 градуса, а ночью от +12 до +15. В северных и центральных регионах днем температура ожидается +23...+26 градусов, а ночью от +12 до +16.

На востоке днем синоптики прогнозируют +24…+28 градусов, ночью будет +12…+15. Самое жаркое в воскресенье будет на юге – от +26 до +29 градусов, ночью ожидается +13…+18.

В Киеве прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Возможны грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью предполагается в пределах +15…+17 градусов, днем +23…+25.

Напомним, что синоптик Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой. Она отметила, что среднесезонная температура воздуха, вероятно, будет выше на один градус Цельсия по сравнению с показателями последних десятилетий.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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