В Украину придет потепление: Диденко дала весенний прогноз
На новой неделе в Украине ожидается потепление, которое постепенно начнется со вторника, 4 марта. Но погода в понедельник еще будет прохладной, с порывистым ветром и местами – с туманами.
Соответствующий прогноз дала синоптик Наталья Диденко. На своем Telegram-канале она сообщила, что потепление будет особенно заметным в следующие выходные (8–9 марта).
"На выходных в большинстве областей Украины вероятно +10...+15 градусов!" – написала эксперт.
В понедельник, 3 марта, на улице будет облачно, но каких-то серьезных осадков не ожидается. "Разве что кое-где морось или парочка снежинок", – отметила Диденко.
Ориентировочная температура воздуха в течение дня +2...+5 градусов, на западе до +7, на востоке свежее, около нуля.
"Но дальше с каждым днем будет теплеть!" – прогнозирует Диденко.
Как ранее писал OBOZ.UA:
– 2 марта в Украине ожидается облачная погода с умеренными осадками. На дорогах будет скользко, а температурные колебания будут оставаться достаточно резкими.
– Наталья Диденко отмечала, что в воскресенье из-за деятельности атмосферных фронтов в Украине будет сыро.
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