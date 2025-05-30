Не ягода и содержит больше витамина C, чем апельсин: интересные факты о клубнике

Клубника – это не ягода, и это только начало длинного списка неожиданных фактов об этом традиционном для Украины летнем лакомстве. К примеру, клубнику выращивали еще в Древнем Риме, но тогда она использовалась как лекарственное растение, а не только как десерт.

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OBOZ.UA рассказывает о "секретах" клубники. В нашей подборке собрана самая интересная и малоизвестная информация, ведь эта ягода не такая простая, как кажется.

С ботанической точки зрения клубника является так называемым совокупным плодом. Настоящие ягоды формируются из завязи цветка, тогда как у клубники съедобная часть образуется из цветоложа. Настоящие ее плоды – это мелкие зернышки (семянки) на поверхности.

В среднем на поверхности одной ягоды клубники – около 200 маленьких зернышек. Каждое – это отдельный плод с собственными семенами.

Клубника является единственным фруктом с семенами на внешней стороне. Ни один другой плод не имеет семян на внешней части так, как клубника.

Также она одна из первых культур, созревающих в весенне-летний сезон, часто уже в мае.

Во Франции клубнику считали афродизиаком. В этой стране в средневековье ее подавали на свадьбах как символ любви и плодородия.

Клубника содержит больше витамина C, чем апельсин. В 100 г клубники около 59 мг витамина C, тогда как в апельсине – около 53 мг.

Генетика клубники чрезвычайно сложная. Обычная садовая клубника имеет восемь наборов хромосом (октаплоидная), что делает ее сложной для селекции и одновременно гибкой в адаптации.

Клубника после сбора продолжает "дышать" – активно поглощает кислород и выделяет углекислый газ, поэтому так быстро портится.

Существует белая клубника – "ананасная". Сорт pineberry имеет белую мякоть и аромат, похожий на ананасовый.

Клубнику выращивают на гидропонике и вертикальных фермах, и современные технологии позволяют делать это в любой сезон.

Ранее OBOZ.UA писал о рецептах вкусных десертов с этой ягодой:

– Хрустящая галета с клубникой и сыром выпекается всего 30 минут.

– Дубайский чизкейк с клубникой и фисташковой пастой, который вкуснее любого торта.

– Десерт "Тирамису" с сочной клубникой, для которого понадобится минимум ингредиентов.

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