Не выбрасывайте: где можно использовать силикагель из коробок для обуви

Небольшие пакетики, которые часто лежат в коробках с обувью, сумками, техникой или другими товарами, большинство людей сразу выбрасывает. На самом деле они могут еще не раз пригодиться в домашнем хозяйстве.

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Внутри таких пакетиков находится силикагель – материал, способный поглощать влагу из воздуха. Во время транспортировки и хранения товаров он помогает защитить их от сырости, появления плесени и повреждений. Это свойство можно использовать и в быту.

Поможет защитить вещи от влаги и ржавчины

Одно из самых простых применений силикагеля – положить несколько пакетиков туда, где вещи могут намокать.

Например, они пригодятся в ящике с инструментами. Избыточная влажность способствует появлению коррозии на металлических поверхностях, а силикагель помогает поддерживать более сухую среду.

Также несколько пакетиков можно хранить вместе с:

рыболовными принадлежностями;

туристическим снаряжением;

бритвами;

металлическими инструментами;

бижутерией и украшениями.

Особенно полезно это может быть для вещей, которыми пользуются не каждый день и которые долго лежат в шкафах, гараже или кладовке.

Силикагель для обуви и спортивных сумок

Еще одно очевидное место для пакетиков – именно обувь.

После длительного ношения внутри скапливается влага, а вместе с ней может появляться и неприятный запах. Несколько пакетиков силикагеля, оставленных в обуви на ночь, помогут впитать часть лишней влаги.

По тому же принципу их можно класть в спортивные сумки, чемоданы или контейнеры для хранения вещей. Важно лишь убедиться, что пакетик целый и гранулы из него не высыпаются.

Может пригодиться в автомобиле

Влага внутри салона особенно заметна осенью и зимой, когда автомобильные стекла начинают постоянно запотевать. Несколько пакетиков силикагеля можно оставить в салоне, например, возле лобового стекла. Они будут поглощать часть влаги из воздуха и могут несколько уменьшить образование конденсата.

Конечно, несколько маленьких пакетиков не заменят нормальной вентиляции или поиска причины чрезмерной влажности в автомобиле, но в качестве дополнительного средства они могут быть полезны.

Что делать, если намок телефон

Силикагель нередко используют и в тех случаях, когда телефон или другое электронное устройство случайно намокло.

Известный способ с рисом считается не самым лучшим вариантом: мелкие частицы и пыль могут попасть в разъемы устройства.

В качестве альтернативы можно использовать емкость или пакет с большим количеством силикагеля. Намокшее устройство оставляют рядом с ним на 24–48 часов, чтобы поглотитель постепенно забирал часть влаги.

При этом мокрый телефон не стоит сразу включать или подключать к зарядке. А если он был сильно залит водой, силикагель не гарантирует его спасения – в таком случае лучше обратиться в сервисный центр.

Для документов, фотографий и других вещей в коробках

Силикагель хорошо подходит и для вещей, которые годами лежат без дела.

Несколько пакетиков можно положить в коробку с фотографиями, документами, открытками или другими бумажными вещами, особенно если они хранятся в помещении с повышенной влажностью.

Также его можно положить в коробки с сезонной одеждой, новогодними украшениями или другими вещами, которые большую часть года остаются упакованными.

Можно ли использовать силикагель на кухне

Сам силикагель хорошо поглощает влагу, поэтому теоретически может помогать защищать от неё сухие продукты, кофе или специи.

Однако здесь требуется особая осторожность. Пакетики не должны напрямую контактировать с пищей, если производитель не указал, что они предназначены именно для пищевых продуктов.

Не стоит также разрезать пакетики и пересыпать гранулы в банки с продуктами. Безопаснее использовать специальные пищевые поглотители влаги, созданные именно для такого применения.

Силикагельследует хранить только в целых пакетиках и там, где до него не дотянутся дети или животные.

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