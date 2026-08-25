Как устранить неприятный запах в обуви после тренировок: домашний спрей

Запах от обуви — это летний кошмар. Чтобы избавиться от него, некоторые люди покупают дорогие спреи, другие ежедневно стирают обувь или кладут её в морозилку.

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Проблема усугубляется, если наша обувь изготовлена из синтетических материалов, которые не обеспечивают надлежащей циркуляции воздуха. Чтобы сделать это менее назойливым, вам не нужно тратить деньги на магазинные средства. Вы можете просто опрыскать обувь домашним спреем, пишет OBOZ.UA.

Чтобы избавиться от неприятного запаха обуви после тренировки, можно использовать самодельный спрей на основе корицы. Эта популярная специя обладает антибактериальными свойствами и сильным пряным ароматом.

Просто залейте 2 столовые ложки корицы стаканом горячей воды, затем тщательно процедите жидкость, чтобы частицы специи не забили распылитель. Перелейте готовый настой в бутылку из-под распылителя или старую бутылку из-под духов.

После тренировки слегка опрыскайте внутреннюю часть обуви и дайте ей полностью высохнуть. Любой неприятный запах должен стать значительно менее заметным.

Еще один, еще более быстрый способ избавиться от неприятного запаха в обуви – это насыпать в нее пищевую соду.

Она эффективно впитывает влагу и неприятные запахи, а также обладает дезинфицирующими и освежающими свойствами. Просто посыпьте небольшое количество средства в обувь и оставьте на ночь в хорошо проветриваемом месте. Однако важно не забыть пропылесосить обувь утром.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как стирать одежду, чтобы она имела приятный запах.

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