Не восстановление, а трансформация: психолог рассказала о новом подходе в работе с ветеранами после плена

В Украине внедряют методики посттравматического роста в работе с ветеранами. Это не означает возвращение человека к состоянию "как было до травмы", а предполагает глубокую внутреннюю трансформацию и обретение новых смыслов.

Об этом рассказала психолог проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали" Наталья Шевченко, комментируя для Liga.net опыт работы с ветеранами, пережившими плен и боевые действия.

По ее словам, в отличие от классической психотерапии, которая направлена на восстановление, посттравматический рост помогает человеку переосмыслить травматический опыт и превратить его в ресурс.

"Цель не вернуться. Цель – трансформировать опыт. Человек становится не новым, но лучшим. Не починенным – а таким, который приобрел новые качества, новые смыслы и ценности, которые может передавать дальше. Это трансформация, а не ремонт", – объясняет Шевченко.

Психолог выделяет несколько ключевых изменений, которые происходят с ветеранами в процессе роста: переоценка ценности жизни, открытие собственной силы, появление новых возможностей, формирование более глубоких связей с близкими и поиск нового смысла. В то же время важным условием является внутренняя готовность человека к изменениям.

"Если есть желание измениться – процесс начинается с малого и постепенно дает результат", – отмечает она.

В "Сердце Азовстали", основанном по инициативе Рината Ахметова, подчеркивают: подход посттравматического роста уже доказал свою эффективность в работе с ветеранами. Проект реализует комплексную систему поддержки защитников Мариуполя и их семей, в частности психологическую помощь по принципу "равный – равному", где ключевую роль играет опыт самих ветеранов.