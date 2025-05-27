'Не верится, что ты не с нами': украинская телеведущая сообщила о гибели брата на фронте. Фото

На войне погиб младший двоюродный брат телеведущей Юлии Зорий, которая является лицом программы "Ранок у великому місті" на телеканале ICTV2. Воин служил в рядах Сил специальных операций ВСУ.

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Жизнь 31-летнего защитника оборвалась несколько недель назад. О потере ведущая сообщила в Instagram, опубликовав фото с черной траурной лентой и словами: "Не верится, что ты не с нами...".

По ее словам, брат служил в третьем отдельном полку Сил специальных операций, воевал на Покровском направлении фронта.

"Недавно в интервью я рассказывала, как горжусь своим младшими братом, который служит в ССО. Как мы все тобой гордимся. Каким смелым и крутым бойцом ты оказался. А две недели назад тебя привезли на щите", – написала Зорий.

Известно, что погибший – сын ее тети, ему был всего 31 год. В минувшие выходные состоялось прощание с Героем.

"Мы всегда были в очень теплых и дружеских отношениях. Он на самом деле был добрым парнем, классным – всегда улыбающийся, на позитиве, никогда не отказывал в помощи, очень вкусно готовил. Он всегда ждал, когда мы с Томой (моя младшая сестра) приедем и он приготовит свои фирменные шашлыки и борщ. Он был очень начитанным. Очень интеллектуально развитым", – добавила ведущая.

Напомним, что 38-летняя Юлия Зорий – украинская телеведущая и практикующий психолог. С первых дней полномасштабной войны в Украине она работала на горячей линии психологической поддержки. С 25 июля 2020 года замужем за экс-министром обороны Алексеем Резниковым.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 мая в Киеве попрощались с актером и телеведущим Максимом Нелипой, который отдал жизнь, защищая Украину от оккупантов. Военнослужащий стал на защиту Родины с первых дней полномасштабной войны и проходил службу в составе 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов, его жизнь оборвалась 12 мая во время выполнения боевого задания.

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