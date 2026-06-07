Не уксус и не лимон: чем опрыскать растения, чтобы их не ели слизни

Слизни могут быть настоящей проблемой в вашем саду. Лучше всего они чувствуют себя в теплых, влажных условиях и часто наносят вред во время дождливой погоды.

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К счастью, существует много способов держать их подальше. Но если вы не хотите заливать растения химикатами, вот домашнее решение – и вам не понадобится лимон или уксус. Блогер и садовод, известный в сети как @creative_explained, поделился в TikTok средством, которое точно спасет ваш сад.

"Вы знали, что если добавить немного средства для посуды в чашку, затем взять красный лук, нарезать его кубиками и добавить туда. Нарезать три зубчика чеснока, добавить их тоже и один халапеньо. Далее наполните это теплой водой. Перемешайте и дайте постоять около 12 часов, затем возьмите пульверизатор и процедите жидкость из этой смеси в него", – рассказал он.

По его словам, это – мощный самодельный спрей от насекомых, который остановит тлю, комариков, слизней от поедания ваших растений. Он призвал сторонников прекратить покупать пестициды и инсектициды, а лучше использовать этот домашний раствор.

Если проблема серьезная, ловите слизней в саду, поставив неглубокую миску и наполните ее пивом или смесью мармита с водой в проблемных местах. Они полезут на запах, и в результате утонут.

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