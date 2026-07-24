Не только ДНК: какой новый способ идентификации погибших военнослужащих предлагают в Минобороны

В Министерстве обороны Украины предлагают усовершенствовать систему идентификации погибших военнослужащих, дополнив её сбором отпечатков пальцев рук и стоп. В ведомстве считают, что это поможет ускорить установление личности погибших и снизить риск ошибок, а ДНК-экспертизу будут использовать только в тех случаях, когда другие методы не дают результата.

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Об этом рассказал руководитель Департамента здравоохранения Министерства обороны Украины Дмитрий Самофалов в интервью LB.ua.

В Минобороны хотят расширить систему идентификации

По словам Самофалова, в мировой практике установление личности погибшего военнослужащего обычно происходит поэтапно. В первую очередь используют личный жетон, отпечатки пальцев и зубную формулу, а ДНК-исследование проводят уже после этого, поскольку оно является более сложным и дорогостоящим.

Именно поэтому Министерство обороны предлагает внедрить в Украине систему сбора не только отпечатков пальцев рук, но и отпечатков стоп.

Почему важны именно отпечатки стоп

Как пояснил чиновник, отпечатки стоп нередко сохраняются значительно лучше, чем отпечатки пальцев рук, ведь ноги защищены обувью от внешних воздействий.

По мнению Самофалова, использование сразу нескольких способов идентификации позволит значительно повысить ее точность и сократить время установления личности погибшего.

По его словам, в Минобороны надеются внедрить новую систему до конца 2026 года.

ДНК-экспертиза может давать ложные результаты

Руководитель Департамента здравоохранения Минобороны подчеркнул, что хотя ДНК-экспертиза является одним из самых надежных методов идентификации, она не гарантирует абсолютной точности.

Он напомнил, что в Украине уже были случаи, когда результаты ДНК-исследования ошибочно подтверждали гибель человека, который впоследствии оказывался живым.

Именно поэтому, по словам Самофалова, использование нескольких независимых способов установления личности должно помочь минимизировать риск таких ошибок и сделать процесс идентификации погибших военнослужащих более надежным.

Как сообщал OBOZ.UA, в Национальной полиции подтвердили, что Россия передала Украине тела своих военных в ходе репатриаций в 2025 году. В ходе идентификации тел погибших также были зафиксированы случаи, когда в одном мешке находили останки нескольких разных людей. Уже подтверждено 20 случаев, когда россияне передали Украине тела своих оккупантов.

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