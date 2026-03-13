Не только черная кошка: самые известные суеверия пятницы, 13-го

С точки зрения здравого смысла пятница, 13-е ничем не отличается от любой другой даты в календаре. Никаких реальных оснований считать этот день особо опасным нет, а большинство примет и страхов вокруг него – лишь часть народных представлений и массовой культуры.

При этом суеверия имеют странную силу: даже люди, которые называют себя рациональными, иногда невольно настораживаются именно в этот день. OBOZ.UA рассказывает о популярных приметах.

Не стоит начинать новые дела

Одна из самых распространенных примет утверждает: все, что начинается в пятницу, 13-го, может пойти не по плану. Именно поэтому некоторые стараются не назначать на эту дату важные переговоры, запуск проектов, серьезные покупки или подписания документов.

Такой предрассудок держится на всеобщем страхе перед "неудачным днем". Людям проще перенести ответственные решения, чем потом искать в неудаче символический подтекст.

Одалживать деньги – к потерям

Еще одна популярная примета касается денег. По народным представлениям, в пятницу, 13-го, не стоит ни занимать, ни давать в долг, потому что это якобы может обернуться финансовыми проблемами, незапланированными расходами или потерей достатка.

Даже те, кто не слишком верит в суеверия, иногда именно в этот день избегают любых денежных рисков. Здесь срабатывает давний принцип: лучше переждать, чем потом думать, не "накликал" ли сам себе неприятности.

Разбитое зеркало – плохой знак

Зеркало издавна считали предметом с особой символикой. Ему приписывали связь с потусторонним, энергетикой дома и человеческим состоянием. Поэтому примета о разбитом зеркале сама по себе очень старая, а в пятницу, 13-го, она приобретает еще большую мистичность.

Считается, что разбить зеркало в этот день – к неудачам или неприятным событиям.

Черная кошка на дороге

Образ черной кошки давно стал почти главным символом суеверий. Если она перебегает дорогу в пятницу, 13-го, это для многих уже не просто примета, а целый "двойной знак". Именно поэтому этот сюжет так часто появляется в фильмах, шутках и легендах.

В народном восприятии такая встреча сулит неожиданные повороты событий или мелкие неудачи. Хотя на самом деле черная кошка, конечно, ни в чем не виновата, сам символ настолько укоренился в культуре, что продолжает работать даже как шуточный сигнал тревоги.

Нельзя ссориться

Существует примета, что конфликты, которые начались в пятницу, 13-го, затягиваются надолго и оставляют неприятный след. Поэтому многие считают, что в этот день лучше избегать острых разговоров, обид и выяснения отношений.

Даже без мистики в этой примете есть своя бытовая логика. Если человек уже настроен настороженно и ждет чего-то нехорошего, любая ссора может восприниматься сильнее, чем обычно.

Порезаться или травмироваться – к переменам

Некоторые суеверия связывают даже мелкие случайные травмы с будущими событиями. Считается, что если в пятницу, 13-го, человек порезался, ударился или поранился, это может быть знаком перемен, напряженного периода или какого-то важного поворота в жизни.

Такие приметы держатся на желании найти скрытый смысл в случайности. Особенно в день, который и без того считают символически неспокойным.

Случайная встреча – к новым шансам

Не все приметы, связанные с пятницей, 13-го, имеют негативную окраску. Существует и более доброжелательное поверье: если в этот день неожиданно встретить старого знакомого, это может означать новые возможности, хорошие новости или помощь, которая поступит в нужный момент.

