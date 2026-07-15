Не связывайтесь с ними: этим датам рождения приписывают самую сильную ауру

Определенные даты рождения могут влиять на формирование характера человека, в частности на его внутреннюю уверенность, четкие границы и готовность противостоять несправедливости.

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По словам специалистов, особой "аурой силы" обладают люди, родившиеся 10, 13, 17 и 26 числа. Представители этих дат чаще всего демонстрируют независимость и не согласны мириться с негативным отношением к себе, пишет OBOZ.UA.

В частности, родившиеся 10-го числа считаются природными лидерами, которые обладают высокой самооценкой, не нуждаются в одобрении со стороны и способны влиять на окружающих.

Люди, появившиеся на свет 13-го числа, обладают обостренным чувством справедливости и готовы выступать против общепринятых норм, если считают их неправильными.

Родившиеся 17-го числа отличаются решительностью и готовностью защищать себя и близких, остро реагируя на неуважение. Те, кто родился 26-го числа, обладают сдержанным, но твердым характером: они внимательны к деталям, хорошо чувствуют намерения других и не позволяют нарушать свои границы.

В то же время эксперты подчеркивают, что такие характеристики не имеют научного подтверждения и относятся к сфере популярной нумерологии, хотя и могут отражать типичные поведенческие черты, которые люди замечают в повседневной жизни.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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