Не варите картофель в воде: как приготовить идеальное пюре

У каждого есть свои секреты приготовления вкусного картофельного пюре. Однако, все рецепты обычно начинаются после того, как картофель очищен и отварен.

Обычно мы варим этот овощ в воде, разминаем и взбиваем в пюре, пока не достигнем желаемой консистенции. Большинство людей любят разминать картофель с молоком, маслом и специями, чтобы приготовить блюдо с насыщенным вкусом. Но, по словам опытных кулинаров, можно сделать картофель вкуснее сразу в начале процесса приготовления, пишет Express.

Для этого вместо того, чтобы варить картофель в воде, надо использовать куриный бульон. Идея заключается в том, что овощи впитают все его удивительные вкусы во время варки.

Если вы хотите получить более выразительный вкус, рекомендуется добавить в воду нарезанный лук, чеснок и лавровый лист. Только убедитесь, что вы удалили лавровый лист перед тем, как разминать.

Еще один совет: если вы хотите более кремовую текстуру и хотите приложить усилия, пропустите картофель через сито. Или же толкушка для картофеля даст подобный результат.

