Не 'сливки': как правильно сказать на украинском

Еда – это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Но не всегда знаем, как те или иные продукты правильно называть на украинском языке. Особенно часто это случается с теми, кто начал пользоваться им в быту не так давно.

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Поэтому сегодня OBOZ.UA решил рассказать, как правильно называть один популярный молочный продукт, который часто добавляют в десерты. И это жирная часть молока, которая отслаивается, если дать ему немножко постоять.

Те, кто долго говорил на русском, могут продолжать называть этот продукт словом сливки. Тогда как украинские словари подают другое существительное – "вершки".

Оба слова – славянские и имеют вполне очевидное происхождение. Русское "сливки" образовалось от глагола "сливать". Жирную часть цельного молока аккуратно сливали, чтобы получить из них сметану или с другой целью.

Украинское слово "вершки" является описательным. Оно образовалось от существительного "верх". Ведь молочный жир всегда всплывает вверх и собирается в верхней части сосуда с молоком. От этого существительного образуем прилагательное "вершковий" – вершкове масло, вершковий смак, вершковий десерт.

Кроме своего прямого значения – жирная часть молока, слово "вершки" имеет несколько переносных. Так называют лучшую часть чего-то или самую влиятельную прослойку общества. Отсюда образовалось несколько устойчивых выражений:

знімати вершки – получать выгоду от чего-то;

– получать выгоду от чего-то; вершки суспільства – высшая прослойка общества; самые богатые и знаменитые или наиболее заслуженные люди.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно говорить на украинском языке на то, что делают с сигаретами – их "курять" или "палять".

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