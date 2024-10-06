'Не пугаемся – у нас грозы': синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине в воскресенье

В воскресенье, 6 октября, в большинстве регионов Украины прогнозируются значительные дожди. Пришедший с юго-запада циклон Finny принесет сильные осадки, а кое-где возможны грозы.

Видео дня

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Несмотря на дождливую погоду, температура воздуха будет оставаться теплой.

"Дорогие украинцы, не пугаемся – у нас грозы! Полоса из желто-красных точек – полоса гроз ", – сообщила Диденко.

Атмосферные фронты циклона Finny покроют западные, северные и центральные области (за исключением Днепра и его окрестностей), а также Одесскую и Николаевскую области, где прогнозируются значительные осадки, местами сильные дожди.

На востоке и юго-востоке сохранится сухая погода. Температура воздуха на западе опустится до +10…+16 градусов, на севере будет немного теплее – до +17…+22, а на других территориях – +19…+25 градусов.

В Киеве также ожидаются дожди, иногда сильные, однако после обеда интенсивность осадков уменьшится. Температура будет комфортной до +20 градусов, но в понедельник ожидается похолодание.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что октябрь этого года ожидается несколько теплее нормы. Волны похолодания вероятны в середине первой и начале третьей декады месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!