Не просто отварные: как вкусно и сытно приготовить макароны с тунцом

Вместо того, чтобы просто варить макароны с котлетами, сделайте изысканную пасту с тунцом. Такое блюдо будет значительно питательнее и вкуснее, а для приготовления вам понадобится минимум времени.

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Идея приготовления вкусной сытной пасты с тунцом опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.

Ингредиенты:

сухие макароны – 300 г

тунец в собственном соку – 240 г

сливочный сыр – 70 г+20 г твердого сыра

оливки по желанию – 30 г

соль, перец

Способ приготовления:

1. Поставить вариться макароны в подсоленной воде, готовить 14 минут.

2. В тарелку положить сливочный сыр и оливки.

3. Добавить тунец и все вымешать.

4. Выложить макароны, промывать их не нужно.

5. Натереть твердый сыр и все вымешать.

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