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Не просто отварные: как вкусно и сытно приготовить макароны с тунцом
Вместо того, чтобы просто варить макароны с котлетами, сделайте изысканную пасту с тунцом. Такое блюдо будет значительно питательнее и вкуснее, а для приготовления вам понадобится минимум времени.
Идея приготовления вкусной сытной пасты с тунцом опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.
Ингредиенты:
- сухие макароны – 300 г
- тунец в собственном соку – 240 г
- сливочный сыр – 70 г+20 г твердого сыра
- оливки по желанию – 30 г
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Поставить вариться макароны в подсоленной воде, готовить 14 минут.
2. В тарелку положить сливочный сыр и оливки.
3. Добавить тунец и все вымешать.
4. Выложить макароны, промывать их не нужно.
5. Натереть твердый сыр и все вымешать.
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