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Не просто отварные: как вкусно и сытно приготовить макароны с тунцом

Екатерина Ягович
Новости. Общество
2 минуты
615
Не просто отварные: как вкусно и сытно приготовить макароны с тунцом

Вместо того, чтобы просто варить макароны с котлетами, сделайте изысканную пасту с тунцом. Такое блюдо будет значительно питательнее и вкуснее, а для приготовления вам понадобится минимум времени.

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Идея приготовления вкусной сытной пасты с тунцом опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.

Не просто отварные: как вкусно и сытно приготовить макароны с тунцом

Ингредиенты:

  • сухие макароны – 300 г
  • тунец в собственном соку – 240 г
  • сливочный сыр – 70 г+20 г твердого сыра
  • оливки по желанию – 30 г
  • соль, перец

Способ приготовления:

Не просто отварные: как вкусно и сытно приготовить макароны с тунцом

1. Поставить вариться макароны в подсоленной воде, готовить 14 минут.

Не просто отварные: как вкусно и сытно приготовить макароны с тунцом

2. В тарелку положить сливочный сыр и оливки.

Не просто отварные: как вкусно и сытно приготовить макароны с тунцом

3. Добавить тунец и все вымешать.

Не просто отварные: как вкусно и сытно приготовить макароны с тунцом

4. Выложить макароны, промывать их не нужно.

5. Натереть твердый сыр и все вымешать.

Не просто отварные: как вкусно и сытно приготовить макароны с тунцом

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