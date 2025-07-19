Не покупайте половинки арбуза, это может быть опасно: делимся советами специалистов

Арбузы – очень вкусные и полезные фрукты, которые можно просто есть, а также делать салаты, мороженое, напитки, варенье. Но, очень важно знать, как правильно выбрать сочный, вкусный и главное – безопасный арбуз.

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Нутрициолог рассказала в Instagram, почему не стоит покупать половинки арбуза и почему это может быть опасно.

"Половинки арбуза – идеальная среда для бактерий и при этом перед тем, как разрезать арбуз в магазинах его не моют. При этом вся грязь, пыль и бактерии попадают сразу на мякоть арбуза, делая его опасным, так как там могут быть – кишечная палочка, сальмонела", – рассказала нутрициолог

Еще специалист добавила, что при покупке арбуза половинками вы никогда точно не знаете, сколько времени они лежат на жаре, если это больше, чем 2-3 часа – отравление обеспечено.

"Также в таком арбузе разрушен витамин С", – подытожила эксперт.

Совет: лучше всего арбузы покупать целыми, обязательно их тщательно мыть и важно – хранить в холодильнике, но всего не больше суток!

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